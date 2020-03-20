Из постановления губернатора исчезло закрытие ТЦ в Подмосковье

В администрации Подмосковья объяснили появившееся в постановлении закрытие торговых центров «технической ошибкой». Из-за пропущенного слова документ был аннулирован и выпущен новый, в котором речь идет о закрытии кинотеатров в ТЦ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Согласно новому постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров. В предыдущей версии документа о принятии мер по борьбе с коронавирусом была рекомендация закрыть все торговые центры.

Документ, в котором власти рекомендовали полностью закрыть торговые комплексы, был опубликован вечером 19 марта и без объяснения причин исчез с сайта регионального правительства ночью.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», — говорится в новой редакции постановления.

В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева объяснили произошедшее технической ошибкой. «Уважаемые коллеги, вчера на сайте правительства Московской области было опубликовано постановление за 133-ПГ «О внесении изменений в некоторые постановления...». В документе была допущена техническая ошибка — пропущена фраза «приостановление работы кинотеатров в торговых центрах». Постановление было аннулировано и выпущена новая редакция», — заявили РБК в пресс-службе.