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Пандемия коронавируса ,  
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Из постановления губернатора исчезло закрытие ТЦ в Подмосковье

В администрации Подмосковья объяснили появившееся в постановлении закрытие торговых центров «технической ошибкой». Из-за пропущенного слова документ был аннулирован и выпущен новый, в котором речь идет о закрытии кинотеатров в ТЦ
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Согласно новому постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров. В предыдущей версии документа о принятии мер по борьбе с коронавирусом была рекомендация закрыть все торговые центры.

Документ, в котором власти рекомендовали полностью закрыть торговые комплексы, был опубликован вечером 19 марта и без объяснения причин исчез с сайта регионального правительства ночью.

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«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», — говорится в новой редакции постановления.

В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева объяснили произошедшее технической ошибкой. «Уважаемые коллеги, вчера на сайте правительства Московской области было опубликовано постановление за 133-ПГ «О внесении изменений в некоторые постановления...». В документе была допущена техническая ошибка — пропущена фраза «приостановление работы кинотеатров в торговых центрах». Постановление было аннулировано и выпущена новая редакция», — заявили РБК в пресс-службе.

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В постановлении речь идет и о других новых мерах по борьбе с коронавирусом. В частности, в Подмосковье должна быть приостановлена продажа билетов на общественный транспорт за наличный расчет (кондукторами или водителями). Образовательные учреждения, включая школы, вузы, спортивные организации, должны прекратить посещения учеников с 21 марта по 12 апреля. Для школьников с первого по четвертый класс должны быть организованы дежурные группы.

На фоне распространения коронавируса 19 марта все российские регионы перешли в режим повышенной готовности. Согласно последним официальным данным, в России зафиксированы 199 случаев заражения коронавирусом, 19 марта стало известно еще о 52. Большинство заражений было зафиксировано в Москве — 98. 19 марта стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом: в Москве скончалась 79-летняя женщина. Она страдала множеством хронических заболеваний, а причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгения Кузнецова
Теги: торговые центры, Подмосковье, Андрей Воробьев, коронавирус
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