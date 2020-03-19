Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

На фоне распространения коронавируса 19 марта все российские регионы перешли в режим повышенной готовности. Школы и вузы страны переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Помимо этого, власти Подмосковья ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, аналогичные предпринятым ранее в Москве. Так, в области запрещены массовые собрания численностью более 50 человек.

По последним данным, в Московской области известно о пяти случаях заражения коронавирусом. 19 марта число заболевших в стране достигло 199 человек — за сутки в 23 регионах России COVID-2019 обнаружили у еще 52 человек.