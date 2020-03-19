Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 80,16 (+2,94) Quote, 19 мар, 14:19
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 87,27 (+2,38) Quote, 19 мар, 14:19
Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на рынках «в нужное время» Экономика, 00:07 Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море Бизнес, 00:00 Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку Технологии и медиа, 00:00 Москвичи стали реже пользоваться метро и такси из-за коронавируса Общество, 19 мар, 23:55 Ростуризм посоветовал россиянам временно отказаться от поездок за границу Общество, 19 мар, 23:36 Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса Общество, 19 мар, 23:26 Фармкомпании попросили перенести маркировку лекарств из-за коронавируса Бизнес, 19 мар, 23:21 Сербия закроет все границы из-за распространения коронавируса Общество, 19 мар, 23:10 В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды Общество, 19 мар, 23:00 Стоимость нефти Brent выросла на 17% Экономика, 19 мар, 22:54 Организаторы объявили о переносе Каннского кинофестиваля из-за вируса Общество, 19 мар, 22:42 Moody's оценило уязвимость российских банков при обвале рынков Финансы, 19 мар, 22:39 Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова Общество, 19 мар, 22:38 Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже лекарств Общество, 19 мар, 22:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

За прошедшие сутки в 23 регионах России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом. В Подмосковье известно о пяти заразившихся COVID-2019
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал приостановить работу торговых центров в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.

Крупнейший собственник торговой недвижимости в Московской области — Crocus Group предпринимателя Араза Агаларова. Группа управляет более 1 млн кв. м торговых объектов в Московском регионе, среди которых сеть торговых центров Vegas и «Крокус Сити Молл». Крупным собственником также является Ingka Centres, которой принадлежит два торговых центра «Мега» в области.

РБК направил запрос в пресс-службы Crocus Group и Ingka Centres.

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
Общество

На фоне распространения коронавируса 19 марта все российские регионы перешли в режим повышенной готовности. Школы и вузы страны переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Помимо этого, власти Подмосковья ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, аналогичные предпринятым ранее в Москве. Так, в области запрещены массовые собрания численностью более 50 человек.

По последним данным, в Московской области известно о пяти случаях заражения коронавирусом. 19 марта число заболевших в стране достигло 199 человек — за сутки в 23 регионах России COVID-2019 обнаружили у еще 52 человек.

Авторы: Виктория Полякова, Надежда Федорова
Теги: Подмосковье, коронавирус, торговые центры, Андрей Воробьев
Материалы по теме
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Общество
В Подмосковье коронавирус выявили у гражданина Венесуэлы
Общество
В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter