Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал приостановить работу торговых центров в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Крупнейший собственник торговой недвижимости в Московской области — Crocus Group предпринимателя Араза Агаларова. Группа управляет более 1 млн кв. м торговых объектов в Московском регионе, среди которых сеть торговых центров Vegas и «Крокус Сити Молл». Крупным собственником также является Ingka Centres, которой принадлежит два торговых центра «Мега» в области.
РБК направил запрос в пресс-службы Crocus Group и Ingka Centres.