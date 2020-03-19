Карантин из-за коронавируса на Украине. Фоторепортаж
На Украине с 17 марта прекратили работать бары, рестораны и кафе, запрещены мероприятия численностью более десяти человек. Аптеки и магазины продолжают работать
На фото: одна из аптек во Львове
Городской общественный транспорт работает с ограничениями:
разрешено перевозить в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях до десяти человек
Работа общепита разрешена только на вынос
Работник магазина электроники в Киеве
С 18 марта прекращены железнодорожные и автобусные перевозки между городами. Не работает Киевский метрополитен
Санитарная обработка салона троллейбуса в Одессе
Пустое помещение терминала международного аэропорта Львова имени Даниила Галицкого. Украина отменила все полеты, в том числе и на внутренних направлениях
Прохожие на одной из улиц во Львове
Пункты пропуска на границе Украины и ДНР будут полностью закрыты 21 марта