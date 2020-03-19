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Карантин из-за коронавируса на Украине. Фоторепортаж

Украина приняла одни из самых жестких карантинных мер по борьбе с коронавирусом. Прекращены автобусные и авиационные перевозки внутри страны, остановлена работа метро, баров и ресторанов. По данным на 19 марта, в стране семь случаев заражения, два человека погибли. Ситуация в республике — в фоторепортаже РБК
Фото: Павло Паламарчуком / EPA / ТАСС

На Украине с 17 марта прекратили работать бары, рестораны и кафе, запрещены мероприятия численностью более десяти человек. Аптеки и магазины продолжают работать

На фото: одна из аптек во Львове

Киев
(Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Городской общественный транспорт работает с ограничениями:
разрешено перевозить в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях до десяти человек
 

Львов
(Фото: Маркиан Лысенко / EPA / ТАСС)

Работа общепита разрешена только на вынос

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Работник магазина электроники в Киеве

Киев
(Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

С 18 марта прекращены железнодорожные и автобусные перевозки между городами. Не работает Киевский метрополитен

Фото: РИА Новости
Мужчина у закрытой на карантин автостанции в Киеве
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Санитарная обработка салона троллейбуса в Одессе
 

Фото: РИА Новости
С 16 марта в Одессе по распоряжению мэра приостановлена работа всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек
Фото: РИА Новости

Пустое помещение терминала международного аэропорта Львова имени Даниила Галицкого. Украина отменила все полеты, в том числе и на внутренних направлениях

Фото: РИА Новости

Прохожие на одной из улиц во Львове

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Пункты пропуска на границе Украины и ДНР будут​ полностью закрыты 21 марта
 

Теги: мультимедиа, Украина, коронавирус
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