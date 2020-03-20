Рекомендация закрыть ТЦ пропала с сайта правительства Подмосковья

Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева с рекомендацией приостановить работу торговых центров в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 исчезло с сайта регионального правительства.

Документ был опубликован 19 марта, однако около 00:40 мск 20 марта он пропал с сайта. РБК направил запрос в администрацию Подмосковья.

В постановлении говорилось, что в рамках мер по нераспространению болезни собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендуется приостановить работу указанных объектов.

В целях нераспространения коронавируса в Подмосковье с 13 марта действует режим повышенной готовности. Эти меры предусматривали запрет на проведение в Московской области любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек

16 марта подмосковные власти запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек. Аналогичные меры ранее были предприняты в Москве. Впоследствии в подмосковных школах ввели режим свободного посещения школ, согласно которому детям разрешалось не ходить в образовательные учреждения, а учиться на дому.

19 марта все российские регионы перешли в режим повышенной готовности. В частности, школы и вузы страны были переведены на дистанционный режим обучения, а также отменили все спортивные и другие массовые мероприятия.