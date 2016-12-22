ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,92 65,82 EUR Нал. 76,14 74,99 USD Бирж. 66,39 +0,18 EUR Бирж. 75,63 +0,23 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4240,00 +6,20 IMOEX 2395,79 -0,12% RTSI 1136,56 -0,42% Brent 59,70 +0,54% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7273,08 -0,25%
Reuters узнал о планах Boeing обновить ПО после катастрофы Lion Air
Лента новостей
Нефтяной треугольник: как политические битвы в США повлияют на рынок 10:06, Мнение СМИ узнали о планах властей узаконить продажу «красивых» автономеров 10:02, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 09:55, РБК и Whirlpool «Ростелеком» запустил приложение для мам 09:54, Технологии и медиа Reuters узнал о планах Boeing обновить ПО после катастрофы Lion Air 09:32, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 09:30, РБК и FW Raiffeisen Алена Ахмадуллина проиграла суд производителю косметики Natura Siberica 09:11, Бизнес Сырокопченый парадокс: как сегменты колбасного рынка ведут себя в кризис 09:07, Потребрынок  Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 08:55, РБК и Открытие Неизвестные закидали банками с краской дом вице-канцлера Германии 08:55, Общество Доходы трех министров в администрации Трампа совокупно достигли $150 млн 08:46, Политика СМИ опубликовали видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки под Дамаском 08:36, Политика Ищенко призовет избирателей портить бюллетени на выборах в Приморье 08:30, Политика В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек 08:29, Общество Чем дороже нефть, тем сложнее «Аэрофлоту»: акции компании начали дешеветь 08:27, Quote 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 08:15, РБК и Volkswagen В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов 08:03, Бизнес Три спутника Минобороны России вывели на орбиту 08:02, Технологии и медиа Аналитики сопоставили цены при госзакупках продуктов питания 07:32, Бизнес СМИ узнали о желании Макрона обсудить с Абэ арест Карлоса Гона 07:27, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 07:24, РБК и Philips «Кому это нужно»: рынок элитного жилья в Москве бьет рекорды 07:12, Недвижимость  В России выросло число сторонников передачи Курил Японии 07:00, Политика Сенат США осудил «агрессию России» против Украины в Керченском проливе 06:56, Политика В Томске торговый центр «Светофор» загорелся на площади 1 тыс. кв. м 06:42, Общество The National Interest назвал пять «смертоносных» кораблей ВМФ России 06:22, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 06:10, РБК и Белая Дача Добытые советской станцией «лунные камни» продали с аукциона за $855 тыс. 06:10, Общество
Reuters узнал о планах Boeing обновить ПО после катастрофы Lion Air
Общество, 09:32
0
Reuters узнал о планах Boeing обновить ПО после катастрофы Lion Air

Компания Boeing планирует в течение шести-восьми недель представить обновленное программное обеспечение для модели 737 MAX, которое должно помочь предотвратить аварии, подобные катастрофе лайнера авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их сведениям, обновленное ПО будет отключать систему MCAS, препятствующую задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме. Данные бортового самописца лайнера Lion Air ранее показали, что пилоты около 20 раз пытались скорректировать систему, прежде чем самолет упал в море.

Власти заявили о попытках пилотов Lion Air вернуть контроль над лайнером
Общество

В середине ноября The Wall Street Journal писала, что Boeing скрывала от авиакомпаний информацию о том, что самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут срываться в пике. По данным газеты, функция, которая помогает избежать задирания носа самолета, в нештатной ситуации может слишком сильно опустить его, и пилоты не смогут выровнять борт.

Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

Теги: Boeing , Самолет
Главное
Неизвестные закидали банками с краской дом вице-канцлера Германии Общество
Материалы по теме
Southwest Airlines до крушения Lion Air заменила датчики в Boeing Общество
В США начали проверку Boeing после катастрофы в Индонезии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter