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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Boeing пообещал сделать модели 737 MAX более безопасными

Американская корпорация Boeing принимает меры для обеспечения безопасности полетов самолетов 737 MAX, один из которых недавно разбился в Эфиопии. Об этом говорится в обращении главы компании Денниса Меленберга, адресованном авиакомпаниям, пассажирам и представителям авиационного сообщества.

«Мы едины с нашими клиентами, международными регулирующими органами и властями в стремлении оказать помощь расследованию, установить факты произошедшего и предотвратить новые трагедии в будущем. <…> Мы предпринимаем действия для полного обеспечения безопасности самолетов серии 737 MAX», — заявил Меленберг. Он также сообщил, что представители Boeing помогают в расследовании причин катастрофы в Эфиопии.

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По словам Меленберга, компания вскоре выпустит обновление программного обеспечения и проведет «соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые будут решать проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air».

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта, погибли все находившиеся на борту 157 человек. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет этой модели авиакомпании Lion Air, жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

Многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией. 15 марта компания сообщила, что приостанавливает поставки этих лайнеров клиентам.

Теги: Boeing, 737 MAX
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