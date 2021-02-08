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Песков увидел возможность встретить август «с открытым забралом»

Возвращения к нормальной жизни будет во многом зависеть от появления у населения Земли иммунитета к коронавирусу. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что, согласно расчетам иммунологов, нужно, чтобы иммунитет появился примерно у 60% жителей. Песков предположил что это произойдет к середине лета. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — считает он.

Над этим работают многие страны, заявил Песков. Он отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.

Материал дополняется. 

Дмитрий Песков иммунитет коронавирус
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