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Новости Москвы ,  
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В Москве от COVID-19 привились более 500 тыс. человек

На прошлой неделе мэр Сергей Собянин говорил о 400 тыс. привитых от COVID-19. Он говорил, что задачи провакцинировать все население нет, так как половина жителей столицы уже переболели
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве прививку от коронавирусной инфекции получили более 500 тыс. человек. Об этом говорится в видео, размещенном мэром столицы Сергеем Собянином в своем блоге.

В статистике Единой цифровой платформы, которая приводится в ролике, говорится о более чем 900 тыс. заболевших COVID-19, 2 млн контактировавших с ними людей, 5 млн прошедших тестирование на антитела и более чем 500 тыс. вакцинированных в Москве.

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Последний раз Собянин раскрывал информацию о привившихся москвичах 4 февраля — на тот момент их было 400 тыс. (тех, кто получил первую инъекцию двухкомпонентной вакцины). Мэр добавил, что на прививку записались еще около полумиллиона жителей столицы.

Собянин подчеркивал, что власти не ставят задачу привить все население города, поскольку более половины москвичей переболели коронавирусной инфекцией. По данным на 4 февраля, вакцину от COVID-19 получили также чуть более 100 тыс. жителей Подмосковья.

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Бесплатная вакцинация от коронавируса в Москве началась в первой половине декабря. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже число категорий граждан для прививки увеличивалось. 

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Для прививок используют разработанную центром им. Гамалеи вакцину «Спутник V» и препарат от новосибирского вирусологического центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва Сергей Собянин вакцинация
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