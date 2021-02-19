Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 30

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Республика Сан-Марино одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

«РФПИ объявляет о решении министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — сообщил фонд.

В РФПИ уточнили, что регистрация будет осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение российской вакцины.

Первой зарубежной страной, в которой власти зарегистрировали «Спутник V», стала Белоруссия, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины.