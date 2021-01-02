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Минздрав назвал число получивших вакцину россиян

С начала декабря, когда была начата вакцинация от коронавируса, свыше 800 тыс. россиян уже получили прививку
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России провакцинированы от коронавируса уже более 800 тыс. человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Всего в российские регионы поступило свыше 1,5 млн доз вакцины.

«Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным уже более 800 тыс. человек получили вакцину», — рассказал министр. Он отметил, что вакцину получают также и люди из группы риска старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что только в столице вакцину получили более 50 тыс. человек, всего на вакцинацию записались свыше 100 тыс. москвичей.

Массовая вакцинация в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, прошедшие вакцинацию, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного). Его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

В России стартовала выдача паспортов вакцинированных
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Первая — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,4%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре.


Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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По данным оперативного штаба, в России ко 2 января заболели COVID-19 свыше 3,212 млн человек, умерли свыше 58 тыс. заразившихся.

Авторы
Георгий Тадтаев, Егор Губернаторов
коронавирус COVID-19 вакцина
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