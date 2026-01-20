Экс-замглавы Росгвардии дали семь лет колонии с освобождением в зале суда

Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к семи годам колонии за аферу с госконтрактами. Ему засчитали уже отбытый срок наказания и освободили от наказания. При этом сейчас он отбывает срок по другому уголовному делу

Сергей Милейко (Фото: Антон Великжанин / «Коммерсантъ»)

Бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко приговорили к семи годам колонии за мошенничество с госконтрактами, передает ТАСС. Ему полностью засчитали уже отбытый срок наказания.

Решение принял Московский военный гарнизонный суд. При этом сейчас Милейко находится в заключении из-за другого уголовного преступления.

По новому делу инстанция постановила взыскать с него штраф в размере 880 тыс. руб. Кроме того, он лишен звания генерал-лейтенанта запаса. Изначально Милейко было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, однако после признательных показаний дело было переквалифицировано на статью о мошенничестве.

Вместе с Милейко суд приговорил его сообщника — бывшего руководителя ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

По версии следствия, Милейко и Шальнов причастны к хищениям около 400 млн руб. при поставках Росгвардии форменного обмундирования по завышенным ценам. Компания «Спецшвейснаб», которую возглавлял Шальнов, постановлением правительства была утверждена единственным поставщиком обмундирования Росгвардии. Милейко частично признал себя виновным по делу о завышении цен при поставках обмундирования, однако свой корыстный интерес он отрицал.

В июле 2021 года Милейко был осужден на шесть лет колонии по другому уголовному делу — о мошенничестве с нежилым помещением в ведомственном Росгвардии доме в Балашихе, где его жена открыла парикмахерскую. В марте 2022 года апелляционная инстанция военного суда в Москве оставила в силе приговор бывшему генералу, снизив срок наказания всего на два месяца.

Летом 2019 года Милейко, курировавший в Росгвардии тыловые вопросы, был отправлен в отставку указом президента Владимира Путина. В октябре 2020 года его задержали.