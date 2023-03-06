«Коммерсантъ» узнал о «неожиданном повороте» в деле экс-генерала Милейко

Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко уже отбывает срок за мошенничество. Экс-генерал также проходит по делу о хищении около 400 млн руб. при поставках форменного обмундирования для ведомства по завышенным ценам

Сергей Милейко (Фото: Росгвардия)

Уголовное дело против уже отбывающего срок за мошенничество бывшего заместителя директора Росгвардии экс-генерала Сергея Милейко о получении взятки в ближайшее время, вероятно, будет прекращено, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В июле 2021 года Милейко был осужден на шесть лет колонии по делу о мошенничестве с нежилым помещением в ведомственном Росгвардии доме в Балашихе, где его жена открыла парикмахерскую, и был лишен звания генерал-лейтенанта. В марте прошлого года апелляционная инстанция военного суда в Москве оставила в силе приговор бывшему генералу, снизив срок наказания всего на два месяца. Летом 2019 года Милейко, курировавший тыловые вопросы, был отправлен в отставку указом президента Владимира Путина.

Милейко также проходит по делу о хищении около 400 млн руб. при поставках Росгвардии форменного обмундирования по завышенным ценам. Это расследование было объединено с другим делом, которое велось ГСУ СКР по Москве против гендиректора ООО «Спецшвейснаб» (постановлением правительства было утверждено единственным поставщиком обмундирования и другого вещевого довольствия Росгвардии) Игоря Шальнова. Шальнов сначала был заключен под стражу, однако через некоторое время освобожден из СИЗО под домашний арест, а потом — под подписку о невыезде. Свою вину бизнесмен отрицал.

Военные следователи предъявили Милейко и Шальнову обвинение в хищении 388 млн руб., а против Милейко возбудили дело о получении взятки в размере 10 млн руб. от Шальнова. Бизнесмен в явке с повинной, которая освобождает от уголовной ответственности за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК), сообщал о передаче денег лишь бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову за согласование дополнительного финансирования поставок обмундирования, а показаний на Милейко, рассказали источники газеты, никто не давал.

Находящийся в СИЗО Копытов признал, что несколько раз передавал Милейко некие конверты, но утверждает, что не знал, что в них было. Шальнов утверждает, что обсуждал с генералом лишь представительские расходы во время встреч и совещаний заказчиков и поставщиков товаров.

По словам собеседников газеты, в ближайшее время следствие, вероятно, откажется от обвинения экс-генерала в получении взятки. Дело против Копытова собираются выделить в отдельное производство и вскоре направить в суд.

Милейко частично признал себя виновным по делу о завышении цен при поставках обмундирования, однако свой корыстный интерес он отрицает. Экс-генерал, вероятно, рассчитывает на переквалификацию обвинения с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и более мягкое наказание, пишет издание.

По словам адвоката Павла Смирнова (защищает Шальнова), «за почти четыре года расследования доказательств мошенничества не представлено». ГК «Магеллан», в которую входит «Спецшвейснаб», «добросовестно работала и поставляла обмундирование высокого качества», утверждает он.