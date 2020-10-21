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Политика ,  
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СМИ узнали о задержании в Москве экс-замглавы Росгвардии

В Москве в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве задержан бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, сообщает «Коммерсантъ». Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Военным следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Он задержан», — сказал собеседник агентства.

Милейко курировал в Росгвардии тыловые вопросы. Он был отправлен в отставку указом президента в июле 2019 года.

Материал дополняется.

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