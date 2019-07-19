Из Росгвардии уволили трех генералов

В Росгвардии идут кадровые перестановки: свои должности оставили один из заместителей главы ведомства Виктора Золотова, а также руководители кадровой службы и департамента, ответственного за строительство

Сергей Милейко (Фото: rosgvard.ru)

Из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Источник РБК, в Росгвардии все три увольнения подтвердил.

По данным «Коммерсанта», по указу президента России Владимира Путина отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы) и директор департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов. По словам еще одного собеседника РБК, близкого к Росгвардии, президент России освободил от должности Сергея Милейко указом от 18 июля.

Кроме того, сняли с должности начальника главного управления кадров Виктора Мацюка. Возглавит это управление генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, который ранее руководил договорно-правовым управлением спецслужбы, сообщили источники «Коммерсанта» и подтвердил собеседник РБК в Росгвардии.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что курировавший тыловые вопросы Милейко решил подать рапорт об отставке после того, как к его департаменту возникли вопросы у проверяющих ведомств. По данным газеты, Милейко дружит с другим высокопоставленным рогвардейцем — с первым заместителем главы Росгвардии, генерал-полковником Сергеем Меликовым.

РБК ранее сообщал, что Меликов намерен оставить пост в Росгвардии — он будет включен в тройку кандидатов в сенаторы от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который этой осенью баллотируется от «Единой России» на второй срок. В случае победы на выборах Владимиров намерен делегировать в Совет Федерации именно Меликова, сказали собеседники РБК.