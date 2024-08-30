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Дело о махинациях с поставками Росгвардии могут разделить на два

Сергей Милейко
Сергей Милейко (Фото: Росгвардия)

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) может разделить уголовное дело экс-замдиректора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко и гендиректора одного из бывших поставщиков Игоря Шальнова, сообщает «Коммерсантъ».

Шальнов является фигурантом еще одного уголовного дела, которое рассматривается в Челябинске. Туда могут перенаправить материалы его совместного дела с Милейко, которое в этом случае могут разделить, так как подсудимый не сможет участвовать в слушаниях в двух регионах.

Шальнов является гендиректором ООО «Спецшвейснаб» (организация была утверждена правительством единственным поставщиком обмундирования и другого вещевого довольствия Росгвардии). Военные следователи предъявили ему и Милейко обвинение в хищении 388 млн руб. при поставках Росгвардии форменного обмундирования по завышенным ценам.

29 августа в МГВС должен был начаться процесс по их делу. При этом в июле суд отправил Шальнова в СИЗО Челябинска за дачу взятки в крупном размере. Шальнов признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, его отправили под домашний арест, который тот должен отбывать в Уфе.

Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Его защита ходатайствовала о выделении из МГВС материалов по делу о мошенничестве, чтобы направить их в Челябинск. Сторона обвинения выступила против, подчеркнув, что два дела можно рассматривать одновременно либо проводить слушания с применением видео-конференц-связи. МГВС решил направить запросы в Челябинск.

Адвокат экс-замдиректора Росгвардии Милейко назвал разделение дел целесообразным. Сам подсудимый оставил это на «усмотрение суда».

Защита Шальнова отметила, что при перенаправлении материалов его дела в Челябинск туда придется отправить порядка 450 томов, вещдоки, а также вызвать из Москвы для допроса в качестве свидетелей «десятки, если не сотни человек».

Шальнова обвиняют по ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса. Следствие считает, что он перевел на карту сотрудницы ФСИН более 200 тыс. руб. за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы.

Милейко осудили в 2021 году на шесть лет колонии по обвинению в мошенничестве с нежилым помещением в Балашихе. Там его жена открыла парикмахерскую. В результате Милейко лишили звания генерал-лейтенанта.

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Росгвардия махинации госпоставщик Челябинск военный суд
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