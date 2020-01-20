Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату

Марию Лазареву обвиняли в растрате государственных средств. Апелляционный суд снизил ей срок до семи лет тюрьмы

Мария Лазарева (Фото: marshalazareva.com)

Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств. Об этом сообщает кувейтская газета Al Majjlliss в Twitter. Информацию подтвердил РБК член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров.

Лазарева — исполнительный директор инвестиционной компании KGL Inestment, она фигурант двух дел о хищении средств кувейтских госфондов, выделенных на развитие транспортно-портовой инфраструктуры.

По первому из дел — именно о растрате — весной 2018 года ее приговорили к 10 годам лишения свободы, но через год суд разрешил освободить ее под залог в 1 млн кувейтских динаров ($3,2 млн) без права покидать страну.

По второму делу, о хищении средств созданного KGLI The Port Fund, ее приговорили к 15 годам, «каторжным работам» и штрафу в размере более $7 млн. Дело строилось на показаниях аудитора Хамада аль-Аллаяна, в ходже рассмотрения стало известно, что считавшиеся пропавшими средства ($496 млн) были заморожены на счетах кувейтского банка Noor Bank.

Местное издание Al-Qabas писало, что после оглашения приговора Лазарева зашла в здание российского посольства и больше не покидала его. Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов сообщил, что россиянка находится «в безопасном месте», отказавшись рассказать подробности. На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Лазарева укрылась в здании дипмиссии МИД заявил, что делает «все возможное для защиты прав российских граждан».