МИД ответил на сообщения о «скрывшейся в посольстве» в Кувейте россиянке

МИД ответил на сообщения о «скрывшейся в посольстве» в Кувейте россиянке

Кувейтские СМИ писали, что еще до вынесения приговора (15 лет тюрьмы) Мария Лазарева пришла в российское посольство и осталась там после решения суда. Российский МИД эту информацию не подтвердил, но и не опроверг

Мария Лазарева (Фото: marshalazareva.com)

Российский МИД делает «все возможное для защиты прав российских граждан». Так в ведомстве ответили на просьбу «Коммерсанта» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что осужденная в Кувейте на 15 лет россиянка Мария Лазарева после вынесения приговора находится в российском посольстве.

О том, что Лазарева пришла в посольство и не вышла оттуда во время и после объявления приговора, сообщало издание Al-Qabas со ссылкой на источники.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Кувейте.

Мария Лазарева — исполнительный директор инвестиционной компании KGL и фигурант двух уголовных дел о хищении средств госфондов Кувейта, которые были выделены на развитие транспортно-портовой инфраструктуры. По первому делу россиянка была осуждена на десять лет, но в мае была оправдана и в итоге вышла под залог в размере $3,2 млн без права покидать Кувейт.