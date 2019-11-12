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МИД ответил на сообщения о «скрывшейся в посольстве» в Кувейте россиянке
Кувейтские СМИ писали, что еще до вынесения приговора (15 лет тюрьмы) Мария Лазарева пришла в российское посольство и осталась там после решения суда. Российский МИД эту информацию не подтвердил, но и не опроверг
Мария Лазарева (Фото: marshalazareva.com)

Российский МИД делает «все возможное для защиты прав российских граждан». Так в ведомстве ответили на просьбу «Коммерсанта» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что осужденная в Кувейте на 15 лет россиянка Мария Лазарева после вынесения приговора находится в российском посольстве.

О том, что Лазарева пришла в посольство и не вышла оттуда во время и после объявления приговора, сообщало издание Al-Qabas со ссылкой на источники.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Кувейте.

Общество
СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве

Мария Лазарева — исполнительный директор инвестиционной компании KGL и фигурант двух уголовных дел о хищении средств госфондов Кувейта, которые были выделены на развитие транспортно-портовой инфраструктуры. По первому делу россиянка была осуждена на десять лет, но в мае была оправдана и в итоге вышла под залог в размере $3,2 млн без права покидать Кувейт.

11 ноября уголовный суд страны первой инстанции приговорил Лазареву к 15 годам лишения свободы, штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам» по второму делу. «По одному делу она была оправдана, а по этому делу обвинения базируются на показаниях свидетеля, который судом был признан лжесвидетелем <...> Поэтому это [приговор] было очень неожиданно», — комментировал РБК решение суда президент торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов. На уточняющий вопрос о местонахождении россиянки он ответил: «В безопасном месте».

Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Член комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров на вопрос РБК о том, обращалась ли осужденная в Кувейте россиянка в посольство, ответил, что у него «нет комментариев». «Я могу сказать, что она сейчас в безопасности», — добавил Сидоров.

Автор: Артём Губенко
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Кувейт, МИД России, задержание
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Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Общество
Осужденная в Кувейте на десять лет россиянка вышла на свободу под залог
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