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Осужденная в Кувейте на десять лет россиянка вышла на свободу под залог
Речь идет о предпринимательнице Марии Лазаревой, которую в прошлом году суд Кувейта приговорил к десяти годам лишения свободы за хищение госсредств. В мае апелляционный суд отменил приговор и постановил выпустить ее под залог
Фото: Фото: Stephanie McGehee / Reuters

Россиянка Мария Лазарева, осужденная судом в Кувейте на десять лет за растрату госсредств, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров ($3,2 млн). Об этом РБК сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который оказывает поддержку россиянке.

По его словам, решение об освобождении россиянки было принято вечером в среду, сейчас Лазарева уже дома в Кувейте со своей семьей. Единственное ограничение — она не имеет права покидать страну. Сидоров назвал освобождение Лазаревой под залог «большой победой».

Мария Лазарева — исполнительный директор инвестиционной компании KGL Investment (KGLI). В Кувейте она является фигуранткой двух уголовных дел. По первому она обвиняется в хищении выделенных государством средств на разработку стратегии развития транспортно-логистического хаба в Кувейте. По второму делу ей вменяют содействие хищению средств из государственного фонда Кувейта по развитию портовой инфраструктуры.

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В прошлом году по первому уголовному делу ее приговорили к десяти годам лишения свободы. Однако в мае этого года Апелляционный суд Кувейта, рассматривая апелляцию защиты россиянки, постановил отменить приговор, вынесенный 6 мая 2018 года и освободить Лазареву под залог.

Как утверждают адвокаты россиянки, основаниями для обвинений в адрес их подзащитной стали показания ее бывшей ассистентки Моны Абдул Вахаб. В 2011 году женщина была задержана за хищение у своей начальницы $500 тыс. После задержания, Вахаб обвинила Лазареву в шпионаже и хищениях.

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Бондаренко
Теги: Кувейт, залог, дело о хищениях
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