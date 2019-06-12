Осужденная в Кувейте на десять лет россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная в Кувейте на десять лет россиянка вышла на свободу под залог

Речь идет о предпринимательнице Марии Лазаревой, которую в прошлом году суд Кувейта приговорил к десяти годам лишения свободы за хищение госсредств. В мае апелляционный суд отменил приговор и постановил выпустить ее под залог

Фото: Фото: Stephanie McGehee / Reuters

Россиянка Мария Лазарева, осужденная судом в Кувейте на десять лет за растрату госсредств, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров ($3,2 млн). Об этом РБК сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который оказывает поддержку россиянке.

По его словам, решение об освобождении россиянки было принято вечером в среду, сейчас Лазарева уже дома в Кувейте со своей семьей. Единственное ограничение — она не имеет права покидать страну. Сидоров назвал освобождение Лазаревой под залог «большой победой».

Мария Лазарева — исполнительный директор инвестиционной компании KGL Investment (KGLI). В Кувейте она является фигуранткой двух уголовных дел. По первому она обвиняется в хищении выделенных государством средств на разработку стратегии развития транспортно-логистического хаба в Кувейте. По второму делу ей вменяют содействие хищению средств из государственного фонда Кувейта по развитию портовой инфраструктуры.

В прошлом году по первому уголовному делу ее приговорили к десяти годам лишения свободы. Однако в мае этого года Апелляционный суд Кувейта, рассматривая апелляцию защиты россиянки, постановил отменить приговор, вынесенный 6 мая 2018 года и освободить Лазареву под залог.