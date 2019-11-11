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Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Суд в Кувейте приговорил предпринимателя Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам»

Уголовный суд Кувейта первой инстанции вынес вердикт по делу предпринимательницы Марии Лазаревой. Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Сейчас приговор вынесен по обвинениям в растрате средств Портового управления Кувейта. Дело Лазаревой началось в ноябре 2017-го. Тогда Лазареву, которая занимала посты вице-президента и управляющего директора компании KGLI, задержали местные правоохранители. Одновременно с ней был арестован и ее кувейтский партнер Саид Дашти.

Лазаревой и Дашти были предъявлены другие обвинение — в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд под управлением KGLI, и в невыполнении работ по созданию портового хаба.

Весной прошлого года суд в Кувейте приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы. Но международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию, и в начале мая суд постановил снять с нее обвинения. Освободить ее удалось только в июне этого года, когда назначенную сумму залога — около $65 млн — снизили до $3,29 млн, и деньги были внесены.

Нынешний приговор суда президент торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов в беседе с РБК назвал этот приговор неожиданным.

«По одному делу она была оправдана, а по этому делу обвинения базируются на показаниях свидетеля, который судом был признан лжесвидетелем. И установлено, что он еще подделывал документы. И вот после этого приговор базируется на его свидетельских показаниях. Поэтому это было очень неожиданно, и сейчас адвокаты будут рассматривать приговор и искать возможность обжалования», — сказал Платонов.

В ответ на уточняющий вопрос о том, где сейчас находится Лазарева, Платонов сказал: «В безопасном месте».

Член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров заявил РБК, что россиянку судят «ни за что». По его словам, причиной разбирательств стали «какие-то разборки» между бизнес-структурами в Кувейте, к которым Лазарева не имеет отношения.

Автор: Артем Афонский
Теги: антикоррупционная политика, Политика, Международная, суд, закон
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