Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Суд в Кувейте приговорил предпринимателя Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам»

Уголовный суд Кувейта первой инстанции вынес вердикт по делу предпринимательницы Марии Лазаревой. Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Сейчас приговор вынесен по обвинениям в растрате средств Портового управления Кувейта. Дело Лазаревой началось в ноябре 2017-го. Тогда Лазареву, которая занимала посты вице-президента и управляющего директора компании KGLI, задержали местные правоохранители. Одновременно с ней был арестован и ее кувейтский партнер Саид Дашти.

Лазаревой и Дашти были предъявлены другие обвинение — в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд под управлением KGLI, и в невыполнении работ по созданию портового хаба.

Весной прошлого года суд в Кувейте приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы. Но международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию, и в начале мая суд постановил снять с нее обвинения. Освободить ее удалось только в июне этого года, когда назначенную сумму залога — около $65 млн — снизили до $3,29 млн, и деньги были внесены.

Нынешний приговор суда президент торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов в беседе с РБК назвал этот приговор неожиданным.