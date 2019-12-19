ФСБ опровергла информацию о трех нападавших на Лубянке

Агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сообщило о том, что нападавших на здание спецслужбы на Лубянке было трое, об этом же в момент нападения писали Telegram-каналы. Позднее в ФСБ опровергли эту информацию

На здание ФСБ напали трое преступников, двое из них были ликвидированы в приемной внутри здания, еще одного убили позднее. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В то же время позднее ТАСС также со ссылкой на сообщение спецслужбы сообщил, что нападавший действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было. Эту же инфомрацию приводят другие агентства.

Стрельба началась в 18:10. «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной», — пишет «Москва» со ссылкой на ЦОС ФСБ. Также «Москва» сообщает, что произошедшее квалифицировали как теракт.

В официальном сообщении ЦОС, которео публикуют ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» информация о трех нападавших опровергается.