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Дело Серебренникова ,  
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Суд назначил третью экспертизу по делу Серебренникова
В исключении из материалов дела результатов предыдущей экспертизы суд отказал. Обвинение просило об этом, ссылаясь на знакомство экспертов с подсудимыми
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

По делу режиссера Кирилла Серебренникова назначена третья финансовая экспертиза. Такое решение принято Мещанским судом Москвы по ходатайству обвинения.

«Удовлетворить ходатайство о назначении повторной комплексной экспертизы», — цитирует ТАСС решение судьи.

При этом в исключении из материалов дела результатов предыдущей экспертизы суд отказал. На недопустимости использования ее результатов настаивала прокуратура, ссылаясь на то, что проводившие экспертизу специалисты публично выступали в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».

Адвокаты фигурантов дела выступали против назначения новой экспертизы, высказывая опасения, что ее проведение затянет процесс «до бесконечности». Однако сам режиссер предложение обвинения поддержал. «Любой эксперт подтвердит, что проект был, что мы его сделали законно и у него был высокий художественный уровень», — отметил режиссер (цитата по «РИА Новости»).

Уголовное дело в отношении «Седьмой студии», художественным руководителем которой является Серебренников, было возбуждено в мае 2017 года. Следователи считали, что режиссер вместе со своими коллегами и сотрудником Минкульта похитили 133 млн руб. из субсидий, выделенных на проект по популяризации современного искусства «Платформа».

В августе Мещанский суд огласил результаты экспертизы, которая не смогла установить, расходовала ли студия средства нецелевым образом. В сентябре тот же суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений, освободив обвиняемых от подписки о невыезде и оставив их без меры пресечения. Однако уже в октябре Мосгорсуд решение о возвращении дела «Седьмой студии» в прокуратуру отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Мещанский суд.

В конце ноября начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», заявила, что в ходе допроса следователи требовали от нее определенных показаний, угрожая сделать соучастником преступления.

Позднее еще одна свидетельница — Александра Балашова — заявила, что показания на стадии предварительного следствия дала под давлением.

Авторы: Мария Бондаренко, Евгений Калюков
Теги: Кирилл Серебренников, «дело Серебренникова»
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