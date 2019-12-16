Гособвинение попросило суд о третьей экспертизе по делу Серебренникова

В то же время эксперты установили, что объем финансирования, необходимого такому проекту, как «Платформа», намного превышал средства, полученные и потраченные «Седьмой студией». По их мнению, на такой проект требуется не меньше 260 млн руб., в то время как «Седьмая студия» получила субсидии из Минкультуры в размере всего 216 млн руб.

Финансовые специалисты тогда заключили, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным.

Еще одну экспертизу провели ранее в рамках предварительного расследования. На основании ее выводов СКР приводил доводы о хищении сотрудниками «Седьмой студии» средств из бюджетной субсидии, однако защита фигурантов критиковала ее результаты.

Дело против режиссера Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» возбудили в мае 2017 года. По версии следствия, они в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. из субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект «Платформа».