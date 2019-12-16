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Гособвинение попросило суд о третьей экспертизе по делу Серебренникова

Гособвинение попросило суд назначить третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы подсудимой Софьи Апфельбаум.

«Гособвинение заявило ходатайство о проведении повторной экспертизы по делу», — сообщила Поверинова.

По словам адвоката, обвинение попросило повторную экспертизу на основании того, что двое из экспертов были знакомы с подсудимыми. Поверинова заявила, что защита намерена оспорить это решение.

Ранее суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу. По результатам экспертизы искусствоведы указали, что проект «Платформа», выполнением которого занималась «Седьмая студия», стал «важным социально-культурным явлением» и отвечал целям Минкультуры.

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В то же время эксперты установили, что объем финансирования, необходимого такому проекту, как «Платформа», намного превышал средства, полученные и потраченные «Седьмой студией». По их мнению, на такой проект требуется не меньше 260 млн руб., в то время как «Седьмая студия» получила субсидии из Минкультуры в размере всего 216 млн руб.

Финансовые специалисты тогда заключили, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным.

Еще одну экспертизу провели ранее в рамках предварительного расследования. На основании ее выводов СКР приводил доводы о хищении сотрудниками «Седьмой студии» средств из бюджетной субсидии, однако защита фигурантов критиковала ее результаты.

Дело против режиссера Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» возбудили в мае 2017 года. По версии следствия, они в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. из субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект «Платформа».

Теги: «Седьмая студия», «Платформа», дело Серебренникова
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