Гособвинение попросило суд о третьей экспертизе по делу Серебренникова

Гособвинение попросило суд назначить третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы подсудимой Софьи Апфельбаум.
«Гособвинение заявило ходатайство о проведении повторной экспертизы по делу», — сообщила Поверинова.
По словам адвоката, обвинение попросило повторную экспертизу на основании того, что двое из экспертов были знакомы с подсудимыми. Поверинова заявила, что защита намерена оспорить это решение.
Ранее суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу. По результатам экспертизы искусствоведы указали, что проект «Платформа», выполнением которого занималась «Седьмая студия», стал «важным социально-культурным явлением» и отвечал целям Минкультуры.