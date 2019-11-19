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В Швеции прекратили дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследованию по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасилования. Отказ от продолжения дела объяснили слабыми доказательствами вины Ассанжа.

«Я считаю, что состояние доказательств ослабло таким образом, что больше нет никаких оснований для продолжения расследования», — пояснила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.

Следствие в отношении Джулиана Ассанжа началось в 2010 году в Швеции вскоре после приезда туда идеолога WikiLeaks. О насилии с его стороны заявили две женщины, сам Ассанж связи с ними не отрицал, но утверждал, что все происходило по взаимному согласию.

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В августе 2017 года шведская прокуратура прекратила расследование по большинству заведенных в отношении Ассанжа дел в связи с истечением срока давности. Однако в мае 2019 года предварительное расследование было возобновлено. В июне суд города Уппсала отказался заочно арестовать Ассанжа, что дало бы возможность властям страны просить Британию экстрадировать основателя WikiLeaks, помещенного в тюрьму после лишения права на убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Экстрадиции основателя WikiLeaks добиваются власти США, где Ассанжа обвиняют в публикации имен секретных источников и сговоре с информатором, бывшим военным аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом. В мае Минюст США обнародовал уголовное обвинение, в соответствии с которым Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Швеция, Джулиан Ассанж
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