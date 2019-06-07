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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
Предположительно, кадры были сделаны до того, как основателя WikiLeaks поместили в медицинское отделение. По словам его адвокатов, теперь Ассанж настолько болен, что не может даже появляться по видеосвязи на судебных заседаниях

Запись появилась на сайте российского видеоагентства Ruptly (является частью RT). На ней основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж разговаривает с другим мужчиной и перемещается из коридора в небольшую комнату. Ruptly уточняет, что на кадрах Ассанж общается с заключенным. Видео, по данным агентства, было снято одним из сокамерников основателя WikiLeaks.

На нем заметен в том числе интерьер камеры Ассанжа: там находится кровать с тонким синим матрасом, стеллаж и окно со шторкой.

Видео: Ruptly

Западные издания об этих кадрах не сообщают. Ruptly называет их эксклюзивными. Когда именно они были сделаны, агентство не уточняет, предполагая, что видео снимали до того, как на прошлой неделе Ассанж был переведен в медицинское отделение тюрьмы. В WikiLeaks тогда утверждали, что основатель портала резко похудел и был не в состоянии даже поддерживать диалог.

Согласно наложенной на видео дате, запись производилась 7 июля 2017 года. Ruptly такое расхождение объясняет неправильной настройкой записывающего устройства. В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.

Знает ли Ассанж о существовании этого видеоматериала, неизвестно, отмечается в подписи к видео на сайте видеоагентства.

Общество
СМИ сообщили о новом обвинении против Ассанжа в США

О том, что основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш, стало известно 30 мая. Его адвокат Гарет Пирс на первом со 2 мая заседании суда по делу Ассанжа заявил, что обвиняемый слишком болен, чтобы появиться на этих слушаниях даже по видеосвязи, передавала газета The Guardian. Следующее заседание по этому производству назначено на 12 июня, отмечало издание.

Фотогалерея 
Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

В настоящий момент основатель WikiLeaks отбывает наказание в британской тюрьме за отказ сдаться властям Соединенного Королевства в 2012 году. С этого времени по 2019 год Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако 11 апреля эквадорский президент Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks убежища. В этот же день Ассанжа арестовали.

Теперь экстрадиции основателя WikiLeaks добиваются Соединенные Штаты (в мае Вашингтон предъявил ему обвинения на 175 лет тюрьмы, среди них были публикация имен секретных источников, а также сговор с информатором, бывшим военным аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом) и Швеция, где Ассанжа обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Джулиан Ассанж, тюрьма
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