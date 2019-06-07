СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

Предположительно, кадры были сделаны до того, как основателя WikiLeaks поместили в медицинское отделение. По словам его адвокатов, теперь Ассанж настолько болен, что не может даже появляться по видеосвязи на судебных заседаниях

Запись появилась на сайте российского видеоагентства Ruptly (является частью RT). На ней основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж разговаривает с другим мужчиной и перемещается из коридора в небольшую комнату. Ruptly уточняет, что на кадрах Ассанж общается с заключенным. Видео, по данным агентства, было снято одним из сокамерников основателя WikiLeaks.

На нем заметен в том числе интерьер камеры Ассанжа: там находится кровать с тонким синим матрасом, стеллаж и окно со шторкой.

Видео: Ruptly

Западные издания об этих кадрах не сообщают. Ruptly называет их эксклюзивными. Когда именно они были сделаны, агентство не уточняет, предполагая, что видео снимали до того, как на прошлой неделе Ассанж был переведен в медицинское отделение тюрьмы. В WikiLeaks тогда утверждали, что основатель портала резко похудел и был не в состоянии даже поддерживать диалог.

Согласно наложенной на видео дате, запись производилась 7 июля 2017 года. Ruptly такое расхождение объясняет неправильной настройкой записывающего устройства. В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.