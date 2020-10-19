В Москве за сутки от коронавируса умерли 49 человек

С начала эпидемии в столице от COVID-19 скончались 6058 человек. 19 октября в столице зафиксировано максимальное с мая число заболевших

За последние 24 часа в Москве умерли 49 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в столице от COVID-19 умерли 6058 человек. Вчера число умерших в Москве составило 51. 19 октября в городе выявили рекордное с мая количество новых инфицированных — 5376 человек. Общее их число превысило отметку в 367 тыс.

По словам мэра Сергея Собянина, сейчас в Москве с коронавирусом госпитализировано около 10 тыс. человек. «На койках находятся около 10 тыс. человек, в реанимации и на ИВЛ — около 1000», — сообщил он.

Глава города заявил, что массовая вакцинация жителей столицы начнется в декабре 2020 — январе 2021 года. Первые крупные партии препарата от COVID-19 московские власти рассчитывают получить в ноябре.