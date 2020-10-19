Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 19 окт, 13:10
В России рекордно подорожало подсолнечное масло Экономика, 00:09 Аналитики допустили W-образный сценарий для экономического роста в мире Политика, 00:00 Москвичи не стали тратить меньше времени в пути на работу в пандемию Общество, 00:00 Три российских клуба на старте Лиги чемпионов. Главное Спорт, 00:00 Адвокат заявил об отказе семьи Ефремова примириться с родными погибшего Общество, 19 окт, 23:52 Глава «Траста» назвал арест своего зама ударом для предпринимательства Финансы, 19 окт, 23:37 В Москве за сутки от коронавируса умерли 49 человек Общество, 19 окт, 23:25 Софья Ковалевская: первая в мире женщина-профессор Совместный проект, 19 окт, 23:22 «Ростуризм» раскрыл потери отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов Общество, 19 окт, 23:11 Воробьев оценил эффект от создания особой экономической зоны в Домодедово Общество, 19 окт, 23:07 Роспотребнадзор не выявил новых штаммов коронавируса в России Общество, 19 окт, 22:38 Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора стал PR-директором МХАТ им. Горького Общество, 19 окт, 22:32 Нурмагомедов раскрыл тактику на бой против Гэтжи Спорт, 19 окт, 22:15 Прокуратура вступилась за экс-адвоката Пашаева в конфликте с Ефремовым Общество, 19 окт, 22:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки от коронавируса умерли 49 человек

С начала эпидемии в столице от COVID-19 скончались 6058 человек. 19 октября в столице зафиксировано максимальное с мая число заболевших

За последние 24 часа в Москве умерли 49 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в столице от COVID-19 умерли 6058 человек. Вчера число умерших в Москве составило 51. 19 октября в городе выявили рекордное с мая количество новых инфицированных — 5376 человек. Общее их число превысило отметку в 367 тыс.

По словам мэра Сергея Собянина, сейчас в Москве с коронавирусом госпитализировано около 10 тыс. человек. «На койках находятся около 10 тыс. человек, в реанимации и на ИВЛ — около 1000», — сообщил он.

Собянин объяснил темпы прироста зараженных COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава города заявил, что массовая вакцинация жителей столицы начнется в декабре 2020 — январе 2021 года. Первые крупные партии препарата от COVID-19 московские власти рассчитывают получить в ноябре.

Высокие темпы прироста заболевших в столице Собянин связал с большим объемом населения — в среднем, в десять раз больше, чем в других российских регионах. Он отметил, что показатели заболеваемости напрямую зависят от количества проводимых тестов на коронавирус — в Москве этот показатель на 100 тыс. населения является одним из самых больших в мире.

В Москве электронный журнал для школьников дал сбой сразу после каникул
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Из-за роста числа заражений в столице ввели новые ограничения: обязали перевести часть сотрудников на удаленку, рекомендовали пожилым людям оставаться на самоизоляции, старшеклассников перевели на дистанционное обучение.

В первый день после удлиненных осенних каникул сбой произошел в системе московских школьных электронных дневников и журналов. Из-за этого некоторые учителя не смогли провести уроки по удаленке.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва жертвы
Материалы по теме
В Москве заработал сайт для регистрации в ночных клубах из-за COVID-19
Общество
Юристы попросили не штрафовать бизнес из-за ушедших на удаленку москвичей
Общество
Собянин объяснил темпы прироста зараженных COVID-19 в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter