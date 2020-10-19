Собянин объяснил темпы прироста зараженных COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Высокий рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с тем, что в столице население в десять раз больше, чем в среднем в регионах России. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Он добавил, что число выявленных случаев нужно соотносить с количеством проведенных тестов. «В Москве количество тестов на 100 тыс. жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира», — написал глава города.

Материал дополняется

