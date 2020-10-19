В Москве электронный журнал для школьников дал сбой сразу после каникул

Первый урок после двухнедельных каникул прошел с техническим сбоем в работе электронного дневника и журнала для учителей. Учащиеся не смогли подключиться к онлайн-урокам в Microsoft Teams. Сейчас сбой устранен, заверили власти

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве в первый день после двухнедельных каникул, объявленных властями на фоне второй волны коронавируса COVID-19, произошел сбой в работе электронного журнала. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте образования.

Там напомнили, что с 19 октября все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям — начальная школа и пятиклассники возобновили обучение в традиционном формате, а старшеклассники до 1 ноября будут обучаться в дистанционном режиме.

«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей. — РБК). Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — сообщили в департаменте.

В настоящее время уроки продолжаются, сообщили столичные власти, добавив, что сбой в работе электронного журнала не помешал проведению занятий.