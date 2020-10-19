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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве электронный журнал для школьников дал сбой сразу после каникул

Первый урок после двухнедельных каникул прошел с техническим сбоем в работе электронного дневника и журнала для учителей. Учащиеся не смогли подключиться к онлайн-урокам в Microsoft Teams. Сейчас сбой устранен, заверили власти
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве в первый день после двухнедельных каникул, объявленных властями на фоне второй волны коронавируса COVID-19, произошел сбой в работе электронного журнала. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте образования.

Там напомнили, что с 19 октября все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям — начальная школа и пятиклассники возобновили обучение в традиционном формате, а старшеклассники до 1 ноября будут обучаться в дистанционном режиме.

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«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей. — РБК). Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — сообщили в департаменте.

В настоящее время уроки продолжаются, сообщили столичные власти, добавив, что сбой в работе электронного журнала не помешал проведению занятий.

О сбое на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) ранее сообщила Meduza, ссылаясь на сообщения в социальных сетях от родителей учащихся. С проблемами также столкнулся ребенок одного из сотрудников издания.

Как писала Meduza, многие школьники не смогли подключиться к онлайн-урокам в программе Microsoft Teams, выбранной мэрией для проведения занятий. Программа не открывалась ни в браузере, ни в отдельном приложении, в результате чего учителям пришлось в спешном порядке переводить уроки в Zoom и пересылать ссылки на трансляции занятий по родительским чатам в WhatsApp. Некоторые дети не смогли даже авторизоваться в электронном журнале, сайт мэрии mos.ru с утра выдавал ошибку подключения, сообщило издание.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах 28 сентября. Согласно модульной системе, они должны были пройти с 5 по 11 октября, однако продлились еще на неделю, до 18 октября, из-за коронавируса. В этот период также приостановили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Детские сады продолжили работать.

На прошлой неделе Собянин сообщил, что ученики 6–11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут учиться дистанционно вплоть до 1 ноября, а ученики 1–5-х классов вернутся в школы. Мэр объяснил это решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом COVID-19. На их долю, по словам градоначальника, приходится две трети заболевших детей. В 1–5-е классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6–11-е классы — 500 тыс., уточнил он, добавив, что, принимая это решение, власти существенно уменьшают эпидемиологическую нагрузку на школы.

Авторы
Егор Губернаторов, Михаил Юшков
школа сбой в работе департамент образования Москва
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