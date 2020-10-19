Прокуратура вступилась за экс-адвоката Пашаева в конфликте с Ефремовым

Из материалов дела следует, что Пашаев и Шаргородская собирали доказательства в защиту актера, «заявляли ходатайства, пользовались всеми иными полномочиями защитника, предусмотренными законом, квалифицированно и своевременно исполняли свои обязанности, активно защищали права и интересы доверителя», а после приговора обжаловали его. «Сомнений относительно квалификации защитников у других участников процесса, а также у суда не возникало», — уверены гособвинители.

В сентябре Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании лишил Пашаева статуса из-за «наличия в его действиях признаков дисциплинарного проступка». В Министерстве юстиции, которое в числе прочих вносило в палату соответствующее представление, прямо связывали необходимость применить санкции к Пашаеву с его поведением в процессе над Ефремовым; глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко отмечал, что решение было связано с «уровнем скандализации, который задал сам Пашаев» в процессе по делу артиста и с «тем водевилем, который был им разыгран».

Тем не менее прокуроры Свинцова и Галиуллина не уверены, что применение самого строгого дисциплинарного наказания к Пашаеву было связано именно с делом Ефремова. В своих возражениях, которые датированы 30 сентября (Пашаев был лишен статуса 18 сентября), они пишут, что по Кодексу профессиональной этики адвокатов поступки защитника, которые порочат его честь и достоинство и умаляют авторитет адвокатуры, случаи недобросовестного по отношению к доверителю исполнения обязанностей защитника должны быть предметом рассмотрения адвокатской палаты. «Сведений о том, что нарушение Пашаевым норм профессиональной этики и его поведение, выразившееся в оказании давления на Ефремова, в установленном порядке являлись предметом рассмотрения в региональной адвокатской палате, где состоит Пашаев, не имеется», — говорится в возражениях гособвинителей.

Поскольку документа, который официально подтверждал бы факт давления адвоката на Ефремова, не существует, «доводы о давлении со стороны Пашаева следует расценивать исключительно как субъективное мнение, обусловленное тактикой вновь вступившего в дело защитника (защитников) и очередную попытку осужденного уйти или минимизировать ответственность за содеянное», подытоживают Галиуллина и Свинцова.

«Они правы в полном объеме. После апелляции раскрою все карты. Будете в шоке», — сказал РБК Пашаев.

РБК обратился за комментариями к текущим защитникам Ефремова, а также направил запрос в Генпрокуратуру и Федеральную палату адвокатов.

ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади, в аварии погиб водитель-курьер автофургона Сергей Захаров. Суд счел доказанным, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения и приговорил его к восьми годам колонии. После приговора Ефремов в своей апелляционной жалобе заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном, а его позиция в суде первой инстанции «была обусловлена давлением адвоката Пашаева». Артист официально отказался от услуг Пашаева и Шаргородской и попросил Мосгорсуд не рассматривать апелляцию, которую Пашаев подал на его приговор.



Пашаев ранее несколько раз лишался адвокатского статуса, а в 2018 году провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство). В рамках линии защиты Ефремова адвокат, в частности, заявлял, что артиста не было за рулем в момент ДТП и что к аварии могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

После того как Пашаев получил известность в качестве защитника Ефремова, в следственных органах Москвы нашлись сразу несколько материалов проверок по заявлениям о мошенничествах, якобы совершенных Пашаевым. Одно из них связано с отъемом квартиры у женщины, страдающей расстройством личности, другое — с гарантией условного срока для экс-чиновника ФМС Алексея Арсеновича, обвиненного в получении взятки, а третье — с вымогательством у бизнесмена Анзора Псунокова, у которого Пашаев якобы потребовал и присвоил 3 млн руб. под предлогом оплаты операций с недвижимостью. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал проверить сообщения о возможных преступлениях Пашаева; о предъявлении ему обвинений не сообщалось.