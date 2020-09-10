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Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

Адвокатский статус Эльмана Пашаева может быть прекращен по указанию Минюста. Но правильнее для него было бы самостоятельно сложить полномочия до начала дисциплинарного производства, заявили в ФПА
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство юстиции планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актера Михаила Ефремова в деле о ДТП с гибелью человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Минюст намерен добиться дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял в деле интересы погибшего водителя Сергея Захарова. Министерство направило соответствующие указания в свои территориальные управления по Северной Осетии и по Москве, говорится в сообщении.

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Эльман Пашаев

В четверг адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики, и в ближайшее время выберет ему наказание. Об этом сообщил РБК статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, старший партнер КА Pen & Paper Константин Добрынин.

«Адвокатская судьба Пашаева в глобальном смысле незавидна, но в данный момент находится полностью в руках коллег из адвокатской палаты Северной Осетии. Заседание квалификационной комиссии состоялось, надеемся, что в ближайшее время совет палаты соберется и примет решение о применении одной из трех мер взыскания: замечания, предупреждения или лишения статуса. Какая это будет мера, предугадать сложно, пусть коллеги сами решают, на сколько он наработал. Мне же кажется, что самый честный и правильный путь для него — это добровольное сложение полномочий», — сказал Добрынин.

При этом Добрынин отметил, что после начала дисциплинарного производства возможности Пашаева добровольно снять с себя адвокатский статус ограничены: «Даже если и был бы способен к такому шагу, в чем лично у меня есть обоснованные и серьезные сомнения, то сейчас уже дисциплинарная процедура этого не позволяет. Сообщество уже само должно дать оценку всем его ярким заслугам».

«Квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии, — добавил в комментарии РБК вице-президент ФПА Геннадий Шаров. Он отметил, что самое строгое возможное наказание — лишение статуса на срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.

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Пашаев защищал Ефремова, который 8 июня этого года, будучи, как настаивало обвинение, пьян, был за рулем автомобиля Jeep, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. В результате погиб водитель-курьер, 57-летний Сергей Захаров. Пашаев был несколько раз лишен адвокатского статуса, а в 2018 году провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство).

В ходе судебного процесса Пашаев заявлял, что его подзащитный не был за рулем в момент ДТП. По инициативе адвоката в суде допросили преподавателя Центра профессиональной переподготовки университета «Синергия» Юрия Фиалко. Он заявил, что к аварии с участием Ефремова могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака». «Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация «Космопоиск», они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним», — заявил Фиалко.

Также в суде были допрошены двое мужчин (по их словам — случайных прохожих), которые дали показания, что после ДТП с водительского места джипа вышел не Ефремов, а неизвестный мужчина лет 38 с темными волосами. При этом свидетели не нашли себя на видеозаписях с камер наблюдения в районе аварии. Они признались, что отозвались на предложение Пашаева дать показания о происшествии взамен на оплату проживания в Москве.

Ближе к концу процесса Ефремов заявлял в суде о намерении отказаться от услуг Пашаева и нанять «адвокатов посильнее», однако спустя несколько дней все же заключил с ним новый договор. После приговора Ефремов, получивший восемь лет колонии общего режима, заявил правозащитникам, что стал жертвой «подставы» со стороны своего защитника, который «обещал одно, а получилось другое».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Ефремов, Минюст, адвокаты
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