Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

Адвокатский статус Эльмана Пашаева может быть прекращен по указанию Минюста. Но правильнее для него было бы самостоятельно сложить полномочия до начала дисциплинарного производства, заявили в ФПА

Эльман Пашаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство юстиции планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актера Михаила Ефремова в деле о ДТП с гибелью человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Минюст намерен добиться дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял в деле интересы погибшего водителя Сергея Захарова. Министерство направило соответствующие указания в свои территориальные управления по Северной Осетии и по Москве, говорится в сообщении.

В четверг адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики, и в ближайшее время выберет ему наказание. Об этом сообщил РБК статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, старший партнер КА Pen & Paper Константин Добрынин.

«Адвокатская судьба Пашаева в глобальном смысле незавидна, но в данный момент находится полностью в руках коллег из адвокатской палаты Северной Осетии. Заседание квалификационной комиссии состоялось, надеемся, что в ближайшее время совет палаты соберется и примет решение о применении одной из трех мер взыскания: замечания, предупреждения или лишения статуса. Какая это будет мера, предугадать сложно, пусть коллеги сами решают, на сколько он наработал. Мне же кажется, что самый честный и правильный путь для него — это добровольное сложение полномочий», — сказал Добрынин.