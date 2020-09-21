Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку сообщений СМИ о «возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», который был адвокатом актера Михаила Ефремова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«В частности, в СМИ сообщалось о том, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров», — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил изучить дело, «приняв меры к восстановлению нарушенных прав».
12 сентября адвокат Владимир Слащев заявил, что Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой, после чего приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья. Он рассказал, что в 1997 году Кирсанова, страдающая заболеванием, связанным с расстройством личности, прописала у себя Пашаева, который в то время снимал у нее комнату. По словам Слащева, тот спаивал женщину. Позднее Пашаев зарегистрировал с ней брак.
«Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал», — добавил Слащев. В 2005 году Пашаеву удалось приватизировать квартиру на свою семью.
Таким образом, женщина осталась без своего жилья, а ее родственники в течение 20 лет безуспешно обращаются в прокуратуру, СК, МВД и ФСБ, говорил Слащев, который представляет их интересы.