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Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

Следственный комитет проверит публикации с обвинениями Эльмана Пашаева в махинациях с жильем в Москве. Бастрыкин поручил изучить дело, «приняв меры к восстановлению нарушенных прав»
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку сообщений СМИ о «возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», который был адвокатом актера Михаила Ефремова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В частности, в СМИ сообщалось о том, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил изучить дело, «приняв меры к восстановлению нарушенных прав».

Адвокат семьи из Москвы обвинил Пашаева в хищении жилья
Общество
Эльман Пашаев

12 сентября адвокат Владимир Слащев заявил, что Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой, после чего приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья. Он рассказал, что в 1997 году Кирсанова, страдающая заболеванием, связанным с расстройством личности, прописала у себя Пашаева, который в то время снимал у нее комнату. По словам Слащева, тот спаивал женщину. Позднее Пашаев зарегистрировал с ней брак.

«Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал», — добавил Слащев. В 2005 году Пашаеву удалось приватизировать квартиру на свою семью.

Таким образом, женщина осталась без своего жилья, а ее родственники в течение 20 лет безуспешно обращаются в прокуратуру, СК, МВД и ФСБ, говорил Слащев, который представляет их интересы.

Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык
Общество
Эльман Пашаев

В распоряжении РБК есть заявление Екатерины Тарабриной и Елены Кирсановой в ФСБ. Из него следует, что Елена Кирсанова до замужества носила фамилию Тарабрина. В 1997 году у Елены Кирсановой случился инсульт, тогда же умерли ее муж и первая внучка. На момент появления в квартире Пашаева она жила в ней с сыном Евгением и дочерью Екатериной. Из-за нехватки средств решили пустить в дом квартиранта. Им стал Пашаев, говорится в заявлении.

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«Наоборот, это хорошо, что Следственный комитет поставит точку над i с этими аферистами», — заявил РБК Эльман Пашаев. Ранее он называл обвинения в свой адрес глупостью и бредом.

Всего в отношении Пашаева в разных подразделениях Следственного комитета есть три материала проверок, сказал РБК Слащев. Кроме Кирсановых заявления на него подавали экс- сотрудник ФМС Алексей Арсенович, которому Пашаев якобы гарантировал условный срок по делу о взятках, и инстаграм-блогер Ольга Лейбман. Также столичная полиция расследует уголовное дело по заявлению бизнесмена Анзора Псунокова, у которого Пашаев якобы потребовал и присвоил 3 млн руб. под предлогом оплаты операций с недвижимостью. У Пашаева в этом деле статус свидетеля, хотя он несколько раз участвовал в очных ставках с заявителем. «Коммерсантъ» сообщал, что следователи из ОМВД «Арбат» в конце августа задерживали бывшего помощника Пашаева Эльгюна Мамедова и добивались от него показаний на Пашаева по этому делу.

Слащев сказал РБК, что направил в прокуратуру Москвы ходатайство о передаче и объединении всех этих материалов в СК.

Пашаев был адвокатом актера Михаила Ефремова, которого осудили на 8 лет за автомобильную аварию со смертельным исходом. После вынесения обвинительного приговора юрист Андрей Князев заявил, что Пашаева могут привлечь к уголовной ответственности за допуск к делу лжесвидетелей.

Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО) 18 сентября лишил Пашаева статуса адвоката на основании заключения квалификационной комиссии совета о наличии в действиях Пашаева дисциплинарного проступка. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко отметил тогда, что решение лишить Пашаева статуса «наиболее адекватно сложившейся ситуации», поскольку оно вызвано «уровнем скандализации, который задал сам Пашаев». «Тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — заявил Пилипенко.

Авторы
Владислав Гордеев, Маргарита Алехина
квартира мошенничество Александр Бастрыкин
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