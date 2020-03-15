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Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также другие министры и чиновники. Главой группы был назначен мэр Москвы Сергей Собянин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

Руководителем группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

В группу также вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также другие министры и чиновники. Всего в состав рабочей группы вошли 19 человек.

Также президент рекомендовал руководителям регионов, на чьей территории были выявлены угрозы распространения коронавируса, принять участие в работе новой группы.

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Распоряжение главы государства вступает в силу с сегодняшнего дня.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он будет координировать меры по борьбе с распространением инфекции в России. «Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», — подчеркнул Мишустин. Он сообщил, что совместных действий Минздрава и Роспотребнадзора уже недостаточно и необходима четкая координация всех ведомств.

Также в субботу у главы правительства прошло совещание по экономической ситуации на фоне распространения коронавируса. По его итогам первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено представить предложения по минимизации ущерба для экономики.

В начале недели Владимир Путин назвал распространение коронавируса и нестабильность мировой экономики из-за снижения нефтяных цен вызовами для России. Однако, президент выразил уверенность в том, что Россия «пройдет достойно» этот период. «Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Мы этот период пройдем», — отметил Путин.

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По последним данным в России было зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. В воскресенье в России впервые были выявлены не только завозные случаи заражения, когда человек заразился на территории другой страны и после этого приехал в Россию, но и случаи инфицирования внутри страны.

Всего в мире количество зараженных превысило 162 тыс. человек, умерли 6417 человек.



 




 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Госсовет
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