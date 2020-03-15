Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также другие министры и чиновники. Главой группы был назначен мэр Москвы Сергей Собянин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

Руководителем группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

В группу также вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также другие министры и чиновники. Всего в состав рабочей группы вошли 19 человек.

Также президент рекомендовал руководителям регионов, на чьей территории были выявлены угрозы распространения коронавируса, принять участие в работе новой группы.