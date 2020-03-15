Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Распоряжение главы государства вступает в силу с сегодняшнего дня.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он будет координировать меры по борьбе с распространением инфекции в России. «Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», — подчеркнул Мишустин. Он сообщил, что совместных действий Минздрава и Роспотребнадзора уже недостаточно и необходима четкая координация всех ведомств.
Также в субботу у главы правительства прошло совещание по экономической ситуации на фоне распространения коронавируса. По его итогам первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено представить предложения по минимизации ущерба для экономики.
В начале недели Владимир Путин назвал распространение коронавируса и нестабильность мировой экономики из-за снижения нефтяных цен вызовами для России. Однако, президент выразил уверенность в том, что Россия «пройдет достойно» этот период. «Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Мы этот период пройдем», — отметил Путин.
По последним данным в России было зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. В воскресенье в России впервые были выявлены не только завозные случаи заражения, когда человек заразился на территории другой страны и после этого приехал в Россию, но и случаи инфицирования внутри страны.
Всего в мире количество зараженных превысило 162 тыс. человек, умерли 6417 человек.