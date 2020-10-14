Кремль объяснил назначение Медведева главой комиссии по борьбе с вирусами

По словам Пескова, именно Дмитрий Медведев, занимая должность замглавы Совбеза, способен обеспечить координацию работы разных ведомств по вопросу предотвращения угрозы новых инфекций

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, зачем была сформирована межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций и почему ее возглавил бывший премьер, заместителя главы Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами», — сказал Песков, объясняя идею создания комиссии.

«А почему именно Дмитрий Медведев [назначен ее руководителем]? Потому что комиссия — межведомственная. И на своей позиции именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций», — пояснил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании этой комиссии 12 октября. Ее председателем глава государства назначил Медведева. В состав комиссии войдут руководители Минздрава, Минобрнауки и Минпромторга, а также заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие.