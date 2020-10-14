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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль объяснил назначение Медведева главой комиссии по борьбе с вирусами

По словам Пескова, именно Дмитрий Медведев, занимая должность замглавы Совбеза, способен обеспечить координацию работы разных ведомств по вопросу предотвращения угрозы новых инфекций
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, зачем была сформирована межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций и почему ее возглавил бывший премьер, заместителя главы Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами», — сказал Песков, объясняя идею создания комиссии.

«А почему именно Дмитрий Медведев [назначен ее руководителем]? Потому что комиссия — межведомственная. И на своей позиции именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций», — пояснил пресс-секретарь.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании этой комиссии 12 октября. Ее председателем глава государства назначил Медведева. В состав комиссии войдут руководители Минздрава, Минобрнауки и Минпромторга, а также заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие.

В указе говорилось, что комиссия должна будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности. Кроме того, в ее обязанности будет входить изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, а также анализ и оценка состояния населения России с помощью результатов научных исследований.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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В январе, спустя несколько недель после вспышки коронавируса COVID-19, которая произошла в Китае, российские власти создали оперативный штаб, задачей которого стала координация усилий различных органов исполнительной власти, ответственных за контроль по вопросу распространения коронавируса. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 14 октября в России COVID-19 заразились 1 340 409 человек, из них выздоровели 1 039 705 человек, скончались 23 205 пациентов. По сведенияv американского Университета Джонса Хопкинса, более 38 млн жителей планеты заболели коронавирусом. Россия по показателю заболеваемости находится на четвертом месте в мире вслед за США (7,8 млн), Бразилией (7,2 млн) и Индией (5,1 млн).

Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 Дмитрий Медведев комиссия Дмитрий Песков
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