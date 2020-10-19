Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция Общество, 01:00 Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения Политика, 00:53 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 00:22 Глава СК заявил о прочитанных сообщениях в мессенджере экс-мэра Норильска Общество, 00:22 Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России Экономика, 00:00 Старшеклассников в Москве перевели на дистанционный формат обучения Общество, 00:00 В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Общество, 18 окт, 23:51 Прокурор Минска назвал сумму причиненного ущерба от акций протеста Политика, 18 окт, 23:33 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 18 окт, 23:10 Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 6 тыс. человек Общество, 18 окт, 23:05 МВД предложило запретить ездить на летней резине зимой Общество, 18 окт, 22:57 Судейские ошибки и гол Кокорина. Чем запомнился 11-й тур РПЛ Спорт, 18 окт, 22:40 Пашинян обвинил Анкару в организации нападения Баку на Карабах Политика, 18 окт, 22:32 Ученые обнаружили еще один признак жизни на Венере Общество, 18 окт, 22:31
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

Глава СК заявил о прочитанных сообщениях в мессенджере экс-мэра Норильска

При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов следователи изучили содержимое мессенджера бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, которое помогло найти в его действиях «признаки преступной халатности», сообщил Бастрыкин
Норникель GMKN ₽19 682 +0,01% Купить
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следователи выявили халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, против которого завели дело после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, изучив его переписку. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, содержимое одного из мессенджеров, которым пользовался Ахметчин, помогло найти в действиях экс-мэра «признаки преступной халатности»: бывший чиновник несвоевременно ввел режим ЧС, в результате чего размер причиненного вреда существенно увеличился.

Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска
Общество
Ринат Ахметчин

Как рассказал глава СК, в осмотре места происшествия, который занял несколько дней, участвовали криминалисты центрального аппарата ведомства. «Для этого применялись специальные технические средства», — отметил он.

Уголовное дело о халатности завели в отношении Ахметчина в июне. Месяцем позже он подал в отставку по собственному желанию. В сентябре генпрокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. По версии следствия, бывший чиновник знал об аварии на ТЭЦ, но не принимал мер, чтобы организовать аварийно-восстановительные и другие работы «с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду».

Разлив топлива на ТЭЦ-3 дочернего предприятия «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — произошел в конце мая. Из хранилища вытекло более 21 тыс. т дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, большая часть (15 тыс. т) попала в близлежащие реки, остальная часть — в почву. По информации «Норникеля», у одного из резервуаров просели фундамент и опоры и оторвалось днище. 

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Общество
Ринат Ахметчин <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 148px; top: 23px; width: 203px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -154px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 229.5px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

По факту происшествия было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» не согласился с этой суммой: по собственным расчетам компании, она составила 21 млрд руб. С учетом расходов на ликвидацию компания выразила готовность выплатить государству менее 10 млрд руб.

Автор
Наталия Анисимова
Александр Бастрыкин Норильск разлив топлива мессенджер
Материалы по теме
Росприроднадзор обосновал оценку ущерба при разливе топлива в Норильске
Бизнес
К «Норникелю» появились новые претензии из-за аварии
Бизнес
Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter