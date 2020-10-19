Глава СК заявил о прочитанных сообщениях в мессенджере экс-мэра Норильска

При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов следователи изучили содержимое мессенджера бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, которое помогло найти в его действиях «признаки преступной халатности», сообщил Бастрыкин

Александр Бастрыкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следователи выявили халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, против которого завели дело после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, изучив его переписку. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, содержимое одного из мессенджеров, которым пользовался Ахметчин, помогло найти в действиях экс-мэра «признаки преступной халатности»: бывший чиновник несвоевременно ввел режим ЧС, в результате чего размер причиненного вреда существенно увеличился.

Как рассказал глава СК, в осмотре места происшествия, который занял несколько дней, участвовали криминалисты центрального аппарата ведомства. «Для этого применялись специальные технические средства», — отметил он.

Уголовное дело о халатности завели в отношении Ахметчина в июне. Месяцем позже он подал в отставку по собственному желанию. В сентябре генпрокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. По версии следствия, бывший чиновник знал об аварии на ТЭЦ, но не принимал мер, чтобы организовать аварийно-восстановительные и другие работы «с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду».