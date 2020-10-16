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Свыше 200 баров и клубов Москвы получили QR-коды для чек-ина посетителей

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Более 200 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Система регистрации для входа в ночные заведения заработает 19 октября в 12:00 мск.

Как объяснили в оперштабе, посетители и сотрудники должны будут проходить регистрацию при входе в заведение в любое время суток, в том числе днем. «Если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию», — привели пример в штабе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы объявили о новых правилах посещения клубов и баров 15 октября. Заведения обязаны размещать при входе QR-код и текст с информацией для регистрации. Посетители должны отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377, затем у них отобразятся подтверждение входа и его время.

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Таким образом, если у кого-то из посетителей заведения выявят COVID-19, всем, кто был с ним в одно время в том же месте, сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на коронавирус.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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