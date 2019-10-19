Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
В Красноярском крае начали эвакуацию из-за прорыва дамбы Общество, 09:48 Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области Общество, 09:27 СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае Общество, 09:23 Сколько тратят клубы Восточной конференции КХЛ на зарплаты Спорт, 09:08 В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома Политика, 09:08 Зима близко: как пережить суровые условия без вреда для машины РБК и Dunlop, 09:06 В Германии провели учения на случай начала ядерной войны Общество, 09:05 Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13 Общество, 08:41 Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж Общество, 08:37  Fox News сообщил о готовности Трампа подать иск к CNN за предвзятость Политика, 08:20 Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае Общество, 08:12 СК завел уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае Общество, 07:28 В Самаре в двух жилых домах произошел крупный пожар на улице Ленина Общество, 06:49 Минэнерго США не выдало демократам документы для процедуры импичмента Политика, 06:10
Общество ,  
0 
Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Ранее сообщалось об 11 жертвах.

По данным ТАСС, 13 человек числятся пропавшими без вести, еще 19 пострадали. Прорыв дамбы в районе деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске произошел около 6:00 по местному времени (02:00 мск). В результате были затоплены вагончики, в которых проживали рабочие. По данным СК по региону, в общей сложности в них могли размещаться 80 человек.

Фотогалерея 
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

По факту случившего следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). На место выехал исполняющий обязанности руководителя регионального ГСУ СК Алексей Еремин.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, дамба могла разрушиться из-за износа.

Теги: Красноярск, дамба, погибшие
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Общество
СК завел уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае
Общество
Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter