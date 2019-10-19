Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Ранее сообщалось об 11 жертвах.

По данным ТАСС, 13 человек числятся пропавшими без вести, еще 19 пострадали. Прорыв дамбы в районе деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске произошел около 6:00 по местному времени (02:00 мск). В результате были затоплены вагончики, в которых проживали рабочие. По данным СК по региону, в общей сложности в них могли размещаться 80 человек.

По факту случившего следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). На место выехал исполняющий обязанности руководителя регионального ГСУ СК Алексей Еремин.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, дамба могла разрушиться из-за износа.