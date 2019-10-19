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Жизнь после нефти: как живут рыбаки на загрязненном озере в Венесуэле

В Красноярском крае начали эвакуацию из-за прорыва дамбы

Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае

Сколько тратят клубы Восточной конференции КХЛ на зарплаты

В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Зима близко: как пережить суровые условия без вреда для машины

В Германии провели учения на случай начала ядерной войны

Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13

Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Fox News сообщил о готовности Трампа подать иск к CNN за предвзятость

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

СК завел уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Самаре в двух жилых домах произошел крупный пожар на улице Ленина