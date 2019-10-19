Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95
(-0,06)
Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13
(+0,23)
Quote, 18 окт, 12:34
Жизнь после нефти: как живут рыбаки на загрязненном озере в Венесуэле
Общество, 10:02
В Красноярском крае начали эвакуацию из-за прорыва дамбы
Общество, 09:48
Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области
Общество, 09:27
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае
Общество, 09:23
Сколько тратят клубы Восточной конференции КХЛ на зарплаты
Спорт, 09:08
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Политика, 09:08
Зима близко: как пережить суровые условия без вреда для машины
РБК и Dunlop, 09:06
В Германии провели учения на случай начала ядерной войны
Общество, 09:05
Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13
Общество, 08:41
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж
Общество, 08:37
Fox News сообщил о готовности Трампа подать иск к CNN за предвзятость
Политика, 08:20
Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Общество, 08:12
СК завел уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае
Общество, 07:28
В Самаре в двух жилых домах произошел крупный пожар на улице Ленина
Общество, 06:49
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Общество
,
19 окт, 08:37
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж
На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу возле золотодобывающей артели. Затопило поселок. В результате инцидента есть погибшие и пропавшие без вести
Фото: МЧС России
Фото: krasnetip / VK
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: krasnetip / VK
Фото: krasnetip / VK
Теги:
мультимедиа
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Подпишись
на нашу рассылку
Отбираем главные новости и объясняем, что они значат.
Пример письма
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2019
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter