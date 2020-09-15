МИД Украины назвал условие восстановления водоснабжения Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина полностью восстановит водоснабжение полуострова только после его «полной деоккупации». Об этом сообщает МИД республики на своем сайте.

«МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова», — говорится в сообщении.

Также в МИД Украины заявили, что «российской оккупационной власти в Крыму» не хватает водных ресурсов на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Отмечается также, что потребность растет на фоне стремительного роста численности населения Крыма из-за его заселения гражданами России.

Со ссылкой на Конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года украинские дипломаты заявили, что обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и обеспечение другими ресурсами, продуктами и медицинскими материалами, полностью относится к обязательствам «государства-оккупанта», то есть Российской Федерации.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Республики Крым.