МИД Украины назвал условие восстановления водоснабжения Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Второй шаг. Как развиваться в своем стремлении торговать криптовалютой Крипто, 16:56 Николай Соломон возглавил рейтинг «Топ-1000» в номинации «Профуслуги»​ Пресс-релиз, 16:42 Перешедшему в «Барселону» из «Ювентуса» игроку отдали номер Иньесты Спорт, 16:41 Минобороны России назвало тематику учений «Славянское братство» Политика, 16:37 Минобороны объявило о вторых за месяц учениях с Россией в Белоруссии Политика, 16:34 Ярмыш подтвердила возвращение Навального в Россию после лечения в ФРГ Политика, 16:31 Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2» Политика, 16:30 Путин счел эффективным противостояние России коронавирусу Политика, 16:20 У Suzuki появилась своя версия универсала Toyota Corolla Авто, 16:20 Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Беринговым морем Политика, 16:19 Журналисты назвали имя нового главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спорт, 16:17 Зеленский допустил возможность беспорядков на Донбассе Политика, 16:15 Доля недовольных своим здоровьем россиян за 17 лет сократилась на 40% Общество, 16:00 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 15:55
Возвращение Крыма ,  
0 

МИД Украины назвал условие восстановления водоснабжения Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина полностью восстановит водоснабжение полуострова только после его «полной деоккупации». Об этом сообщает МИД республики на своем сайте.

«МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова», — говорится в сообщении.

Также в МИД Украины заявили, что «российской оккупационной власти в Крыму» не хватает водных ресурсов на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Отмечается также, что потребность растет на фоне стремительного роста численности населения Крыма из-за его заселения гражданами России.

Со ссылкой на Конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года украинские дипломаты заявили, что обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и обеспечение другими ресурсами, продуктами и медицинскими материалами, полностью относится к обязательствам «государства-оккупанта», то есть Российской Федерации.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Республики Крым.

Украина объяснила отказ от поставок воды в Крым
Политика
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что обеспечивать Крым питьевой водой должны как Украина, так и Россия. Но главную ответственность она возложила на Россию, а Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» крымчан.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

14 сентября замглавы комитета Госдумы по международным делам и представитель Республики Крым в нижней палате парламента Наталья Поклонская сообщила, что направила верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет материалы о «незаконных действиях государства — члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду».

По словам Поклонской, заявления Киева, что Россия должна сама обеспечить водой присоединенный к ней регион, являются «шантажом и сильно напоминают поведение обычного вора на скамье подсудимых».

До вхождения Крыма в 2014 году в состав России вода поступала туда из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Но в 2017 году власти Херсонской области Украины перекрыли поставку воды, для этого была построена дамба, и на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

В Киеве считают вхождение Крыма в состав России аннексией. В Москве отвергают претензии и заявляют, что республика стала российской в соответствии с результатами законного референдума.

Теги: Крым, водоснабжение, Украина, МИД, новости
Материалы по теме
В Крыму проведут авиаработы по вызову осадков
Общество
В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма
Политика
Путин поручит правительству заняться вопросами водоснабжения в Крыму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter