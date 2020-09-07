В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

За обеспечение Крыма питьевой водой ответственны как Украина, так и Россия, заявила «РИА Новости» официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — сказала Тросселл.

Главную ответственность за обеспечение жителей полуострова доступом к воде в управлении Верховного комиссара ООН возложили на Россию. При этом Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» крымчан.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление верховного комиссара ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма в ответ на ее письмо, в котором она призвала осудить действия Киева, перекрывшего подачу пресной воды в регион, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.