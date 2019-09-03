Росгвардия сочла справедливым приговор блогеру за твит о детях силовиков

В Росгвардии считают справедливым приговор блогеру Владиславу Синице за твит с призывам к насилию над детьми силовиков. Об этом РБК сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Надо понимать, что приговор еще не вступил в законную силу, у обеих сторон — как обвинения, так и защиты — есть возможность его обжаловать, но решение суда мы считаем справедливым и соответствующим совершенному преступлению», — сказал Грибакин. Он поблагодарил следователей за работу, проведенную по делу.

Суд 3 сентября приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии. Его обвинили в разжигании ненависти после поста в Twitter, в котором он писал о насилии в отношении детей силовиков, которые участвовали в разгоне акции 27 июля в центре Москвы. Блогер подтвердил, что опубликовал пост, но вину в преступлении не признал.