Адвокат сообщил об обжаловании приговора Устинову

Защита Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии после задержания в день несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор, вынесенный 16 сентября.

«Я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Ее приняли, поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком. Дата заседания в Мосгорсуде еще не назначена», — сообщил РБК адвокат осужденного Дмитрий Чешков.

Суд признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции протеста 3 августа и приговорил актера к трем с половиной годам колонии. Чешков говорил, что не были рассмотрены некоторые доказательства со стороны защиты, в частности, видеоматериалы задержания.

После вынесения приговора в поддержку Устинова выступил ряд его коллег — актеров, режиссеров и других лиц. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил дождаться подачи апелляции на приговор Устинову.

