Экипаж МКС выйдет в космос и вскроет обшивку «Союза» из-за дыры

В середине ноября российские космонавты выйдут в открытый космос, с целью как можно ближе подобраться к отверстию снаружи. Для этого придется вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля

Алексей Овчинин в Центре подготовки космонавтов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Комиссия «Роскосмоса», которой предстоит выяснить причины появления отверстия в корабле «Союз», провела первое заседание, рассказал ​во вторник первый заместитель гендиректора госкорпорации, председатель комиссии Николай Севастьянов.

По его словам, для поиска причин появления отверстия запланирована операция с выходом российских космонавтов в космос. «15 ноября запланирован выход нашего экипажа. Это плановый выход, к которому мы добавляем задачу», — приводит слова Севастьянова «РИА Новости».

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, уточнил, что операцию будут выполнять российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев. По его словам, космонавты попытаются вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля «Союз МС-09». «Постараемся дойти до этого места [отверстия]», — сказал Крикалев, уточнив, что космонавты попытаются изучить отверстие снаружи на предмет наличия заусенцев (следов сверления), а также постараются найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве.

«Цель — посмотреть на дырку снаружи, подобраться как можно ближе. Что получится — посмотрим», — сказал Крикалев. По его словам, выполнение данной задачи ориентировочно займет около двух часов.

Сейчас, по словам Крикалева, Овчинин и Прокопьев на Земле проходят соответствующую подготовку для выполнения данной задачи. Он добавил, что сложностей операции добавляет то, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи.

Севастьянов в свою очередь рассказал, что комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» по расследованию причин появления отверстия в обшивке «Союза» не выявила системных проблем при производстве этих кораблей. Он добавил, что комиссия «Роскосмоса» будет собираться раз в неделю, завершить расследование планируется к концу ноября.

30 августа космонавты обнаружили отверстие на борту «Союза МС-09», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Это произошло после появления данных о медленном падении давления на МКС. В тот же день дыру залили герметиком.​ Высказывались разные версии появления отверстия в «Союзе» — от брака при сборке корабля, до намеренной порчи «Союза» американскими астронавтами. Однако ни одна из них пока не получила официального подтверждения. Сейчас в произошедшем разбирается комиссия «Роскосмоса».