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СМИ сообщили о появлении дырки в «Союзе» при сборке в Королеве
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СМИ сообщили о появлении дырки в «Союзе» при сборке в Королеве
Технологии и медиа, 09:03
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СМИ сообщили о появлении дырки в «Союзе» при сборке в Королеве
Отверстие от сверла в корабле появилось именно в цехе общей сборки, на Байконуре его сделать не могли, сообщили «РИА Новости» источники в космической отрасли. Рогозин говорил, что оно могло появиться как на Земле, так и в космосе
Фото: Joel Kowsky / Zuma / TASS

Отверстие в корпусе корабля «Союз МС-09» могли сделать в цехе общей сборки в подмосковном Королеве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трех источников в ракетно-космической отрасли. Как отметил один из них, сотрудники цеха знали, что в корабле есть отверстие, его заделали клеем на конечных этапах сборки «Союза».

Другой источник сказал, что дырка не могла появиться в результате работ на Байконуре: космический корабль на космодром прибывает в готовом виде, а любые дополнительные работы с ним, кроме испытательных, необходимо согласовывать.

«Если возникает необходимость подобного рода работы, то ее оформляют соответствующим техническим решением, которое согласовывают с головной фирмой. Естественно, под «бумажкой» собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров», — сказал он.

СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле «Союз»
Общество

Источники агентства также назвали маловероятной версию о том, что дырка могла появиться уже на орбите.

О трещине в «Союзе» рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 августа. По его словам, из-за этого на Международной космической станции произошла утечка воздуха: корабль был пристыкован к российскому сегменту. В качестве одной из возможных причин образования дырки Рогозин назвал попадание в корабль небольшого метеорита. Позднее космонавты заделали трещину, диаметр которой составлял 2 мм, на корабле с помощью эпоксидной смолы.

3 сентября источники агентства в отрасли говорили, что отверстие могло появиться еще на Земле. Один из них утверждал, что ответственный за это был установлен. Но позднее в тот день Рогозин подчеркнул, что пока неизвестно, появилась ли дырка еще до запуска корабля или уже на орбите. Вместе с тем он признал, что причиной ее возникновения стало «воздействие на обшивку корабля изнутри».

На корабле «Союз МС-09» на МКС прилетели космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Александр Герст и Серина Ауньон-Чэнселлор. Старт состоялся 6 июня.

«Союз МС» — модернизированная версия корабля «Союз ТМА-М», она используется с 2016 года.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Роскосмос» , «Союз МС» , МКС
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