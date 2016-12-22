Командир МКС отверг причастность астронавтов NASA к дырке в «Союзе»

Американский астронавт и командир Международной космической станции (МКС) Эндрю Фойстел заявил, что астронавты NASA не имеют отношения к повреждению корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает CBS News.

«Я могу однозначно сказать, что экипаж не имел никакого отношения к этому, без сомнения. Я думаю, что на самом деле постыдно, что кто-то тратит время на предположения о том, что экипаж был вовлечен в это», — приводятся в сообщении слова астронавта из интервью ABC.

Фойстел отметил, что единственное, что сделала команда — это своевременно отреагировала, следовала экстренным процедурам и, в конце концов, нашла отверстие и успешно его ликвидировала. Астронавт добавил, что это позволило экипажу МКС остаться на станции и продолжить свою работу.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что специальная комиссия «Роскосмоса» заподозрила американских астронавтов в том, что они просверлили отверстие в корабле «Союз МС-09». Комиссия полагает, что их целью было как можно скорее доставить на Землю своего заболевшего коллегу. Издание отмечает, что отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС.

Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что среди версий появления отверстия на корабле преднамеренные действия и злой умысел. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «ситуация оказалась намного сложнее». Он отметил, что полученные данные не дают объективной картины.

Отверстие на борту «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, космонавты обнаружили 30 августа. В тот же день дырка была залита герметиком.​