«Коммерсантъ» назвал приоритетной версию порчи «Союза» американцами

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в российском космическом корабле «Союз МС-09» с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Такую версию, как пишет газета «Коммерсантъ», специальная комиссия «Роскосмоса» рассматривает в качестве приоритетной.
Удалось установить, что отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС, пишет издание со ссылкой на источник, участвовавший в расследовании инцидента. При этом, изучив характер повреждений, специалисты пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее было несколько точек, появившихся вследствие секундного касания сверла. Участники расследования полагают, такое могло произойти из-за того, что на дрель не оказывалось давление, что характерно для работ в безвоздушном пространстве.
Данные выводы, как пишет газета, были сделаны на основе поднятой документации, опроса сотрудников РКК и фотоизображений, пересланных российскими космонавтами.
Источник газеты, причастный к работе на МКС, уточнил, что «Союз» стоит у модуля «Рассвет» — у шлюза с американской частью станции. При этом, по его словам, доступ в корабль возможен только с разрешения командира. Однако собеседник не исключил несанкционированного доступа американцев к кораблю.
Другие версии — попадание микрометеорита и производственный брак — теперь считаются не очень вероятными, добавляет газета. Приоритетная версия комиссии «Роскосмоса» будет связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, которые пытались спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, говорят собеседники издания.
В NASA официально не сообщали о проблемах со здоровьем одного из астронавтов. Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», данные сведения относятся к врачебной тайне. Тем не менее «Роскосмос» обратился в NASA с просьбой оказать содействие в расследовании ЧП, запросив у них копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов.
На прошлой неделе источники ТАСС и РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли сообщали, что среди версий появления отверстий в корпусе космического корабля «Союз», которые рассматривает спецкомиссия РКК «Энергия», названы преднамеренные действия и злой умысел. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя накануне расследование обстоятельств инцидента, заявил, что «ситуация оказалась намного сложнее», чем представлялась ранее. «Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации», — сказал он. До этого он заявлял об обнаруженных следах сверла. Имело место «явное воздействие на обшивку корабля изнутри», оно было оказано «неуверенной рукой», рассказывал Рогозин.
30 августа появились сообщения о медленном падении давления на МКС. После обследования станции выяснилось, что причиной было отверстие в корпусе корабля «Союз МС», пристыкованном к станции. Отверстие было загерметизировано с помощью эпоксидной смолы.