«Коммерсантъ» назвал приоритетной версию порчи «Союза» американцами

Спецкомиссия «Роскосмоса» подозревает, что американские астронавты намеренно просверлили дырку в российском корабле. Именно эта версия, по данным издания, считается приоритетной

Фото: NASA / Reuters

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в российском космическом корабле «Союз МС-09» с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Такую версию, как пишет газета «Коммерсантъ», специальная комиссия «Роскосмоса» рассматривает в качестве приоритетной.

Удалось установить, что отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС, пишет издание со ссылкой на источник, участвовавший в расследовании инцидента. При этом, изучив характер повреждений, специалисты пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее было несколько точек, появившихся вследствие секундного касания сверла. Участники расследования полагают, такое могло произойти из-за того, что на дрель не оказывалось давление, что характерно для работ в безвоздушном пространстве.

Данные выводы, как пишет газета, были сделаны на основе поднятой документации, опроса сотрудников РКК и фотоизображений, пересланных российскими космонавтами.

Источник газеты, причастный к работе на МКС, уточнил, что «Союз» стоит у модуля «Рассвет» — у шлюза с американской частью станции. При этом, по его словам, доступ в корабль возможен только с разрешения командира. Однако собеседник не исключил несанкционированного доступа американцев к кораблю.

Другие версии — попадание микрометеорита и производственный брак — теперь считаются не очень вероятными, добавляет газета. Приоритетная версия комиссии «Роскосмоса» будет связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, которые пытались спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, говорят собеседники издания.

В NASA официально не сообщали о проблемах со здоровьем одного из астронавтов. Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», данные сведения относятся к врачебной тайне. Тем не менее «Роскосмос» обратился в NASA с просьбой оказать содействие в расследовании ЧП, запросив у них копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов.

На прошлой неделе источники ТАСС и РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли сообщали, что среди версий появления отверстий в корпусе космического корабля «Союз», которые рассматривает спецкомиссия РКК «Энергия», названы преднамеренные действия и злой умысел. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя накануне расследование обстоятельств инцидента, заявил, что ​«ситуация оказалась намного сложнее», чем представлялась ранее. «Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации», — сказал он. До этого он заявлял об обнаруженных следах сверла. Имело место «явное воздействие на обшивку корабля изнутри», оно было оказано «неуверенной рукой», рассказывал Рогозин.

30 августа появились сообщения о медленном падении давления на МКС. После обследования станции выяснилось, что причиной было отверстие в корпусе корабля «Союз МС», пристыкованном к станции. Отверстие было загерметизировано с помощью эпоксидной смолы.