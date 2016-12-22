Рогозин прокомментировал дырку в «Союзе» словами «все намного сложнее»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал расследование обстоятельств появления дырки в корпусе космического корабля «Со​юз МС-09». По его словам, ​«ситуация оказалась намного сложнее», чем представлялась ранее, сообщает «РИА Новости».

«Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации», — заявил он. Назвать сроки работы комиссии он отказался, пояснив, что расследование нацелено на установление истины, «поэтому время не имеет здесь значения, естественно, в разумных рамках». Также Рогозин добавил, что к расследованию уже подключились компетентные органы.

Отверстие на борту «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, космонавты обнаружили 30 августа. Его диаметр составлял несколько миллиметров и через него уходил воздух. По решению ЦУП в тот же день дырка была залита герметиком.​

6 сентября стало известно, что внутренняя комиссия РКК «Энергия», которая занимается расследованием инцидента, среди версий случившегося рассматривает «злой умысел». Отверстие могло быть просверлено целенаправленно на этапе сборки корабля. До этого Рогозин заявлял об обнаруженных следах сверла. По его словам, имело место «явное воздействие на обшивку корабля изнутри», оно было оказано «неуверенной рукой».