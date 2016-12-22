Рогозин обсудил с главой NASA причины появления дыры в «Союзе»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 12 сентября провел телефонный разговор с главой NASA Джимом Брайденстайном, во время которого они обсудили причины появления дыры в российском космическом корабле «Союз МС-09». Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Рогозин сообщил Брайденстайну о решении создать комиссию во главе с «Роскосмосом» по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного к Международной космической станции «Союза».

«Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха», — отмечается в сообщении. Рогозин и Брайденстайн также договорились не делать поспешных выводов и не реагировать на «циркулирующие в СМИ спекуляции».

Отверстие в корпусе корабля обнаружили 30 августа, в тот же день его залили специальным герметиком. По словам источника газеты «Коммерсантъ», дыра в корпусе космического корабля появилась из-за преднамеренных действий американских астронавтов, которые хотели как можно быстрее доставить на Землю заболевшего коллегу.

Однако опрошенные РБК космонавты и ученые усомнились в возможности американцев повредить космический корабль. Рогозин заявлял, что появившаяся в СМИ информация о причинах появления дыры в «Союзе» «направлена на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции».