Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов в России

В России не хватает 3 663 акушера-гинеколога и 1 734 неонатолога, с учетом акушерок кадровый дефицит — от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов, заявили в Национальной медицинской палате. В шести субъектах нет перинатальных центров

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В государственных медучреждениях не хватает 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов, заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП), внимание на это обратил «Медвестник».

На данный момент вакантными остаются 3 663 ставки акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1 734 врача-неонатолога. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов, заявил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих.

Всего в России работают 1665 акушерских стационаров, где трудоустроены 44 тыс. акушеров-гинекологов, 5,6 тыс. неонатологов и 44,6 тыс. акушерок.

Участники конференции также отметили отсутствие перинатальных центров в шести российских субъектах — Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах.

РБК обратился за комментарием в Минздрав.

В июне Минздрав оценивал нехватку врачей и среднего медицинского персонала в 29 тыс. и 63 тыс. соответственно. В ведомстве указали на востребованность этих специалистов в коммерческих организациях и необходимость мотивировать их оставаться в госучреждениях. Помимо трудовой миграции, дефицит кадров связывали с сокращением «ковидных» выплат.

Росстат зафиксировал сокращение численности населения России по итогам 2023 года на 244 тыс. человек (146,2 млн). В Минтруде объясняли снижение рождаемости неопределенностью на рынке труда и малочисленностью поколения 1990-х и начала 2000-х годов. В Кремле сочли катастрофической для будущего ситуацию с демографией. Президент России Владимир Путин говорил о работе региональных программ по повышению рождаемости во всех субъектах страны и поручал правительству «оказать все необходимое содействие в успешной реализации» этих мер.