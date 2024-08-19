 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов

Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов в России
В России не хватает 3 663 акушера-гинеколога и 1 734 неонатолога, с учетом акушерок кадровый дефицит — от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов, заявили в Национальной медицинской палате. В шести субъектах нет перинатальных центров
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В государственных медучреждениях не хватает 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов, заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП), внимание на это обратил «Медвестник».

На данный момент вакантными остаются 3 663 ставки акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1 734 врача-неонатолога. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов, заявил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих.

Всего в России работают 1665 акушерских стационаров, где трудоустроены 44 тыс. акушеров-гинекологов, 5,6 тыс. неонатологов и 44,6 тыс. акушерок.

Участники конференции также отметили отсутствие перинатальных центров в шести российских субъектах — Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах.

РБК обратился за комментарием в Минздрав.

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области
Общество
Владимир Путин и Дмитрий Миляев

В июне Минздрав оценивал нехватку врачей и среднего медицинского персонала в 29 тыс. и 63 тыс. соответственно. В ведомстве указали на востребованность этих специалистов в коммерческих организациях и необходимость мотивировать их оставаться в госучреждениях. Помимо трудовой миграции, дефицит кадров связывали с сокращением «ковидных» выплат.

Росстат зафиксировал сокращение численности населения России по итогам 2023 года на 244 тыс. человек (146,2 млн). В Минтруде объясняли снижение рождаемости неопределенностью на рынке труда и малочисленностью поколения 1990-х и начала 2000-х годов. В Кремле сочли катастрофической для будущего ситуацию с демографией. Президент России Владимир Путин говорил о работе региональных программ по повышению рождаемости во всех субъектах страны и поручал правительству «оказать все необходимое содействие в успешной реализации» этих мер.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Маргарита Грошева
Россия гинекологи неонатология дефицит кадровый голод
Материалы по теме
Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек
Общество
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области
Общество
В Госдуме предложили создать министерство демографии и семьи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 17:38
В Петербурге украинец получил 10 лет за передачу данных для удара ВСУПолитика, 17:53
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:46
Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологовОбщество, 17:40
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:30
При крушении суперъяхты в Италии пропал «британский Билл Гейтс»Общество, 17:28
ЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубльИнвестиции, 17:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Дания разрешила Украине наносить удары по России своим оружиемПолитика, 17:22
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил ДонахьюОбщество, 17:07
Доходность аренды жилья в столицах стала рекордной с осени 2021 годаНедвижимость, 17:05
Тьерри Анри ушел из сборной Франции после проигрыша финала ОлимпиадыСпорт, 16:59
Умер обладатель трех звезд Michelin французский шеф-повар Мишель ГерарLife, 16:58
ВЦИОМ узнал, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента СШАПолитика, 16:48
AlphaRM назвала «Биннофарм Групп» лидером по продажам среди фармкомпанийПресс-релиз, 16:47