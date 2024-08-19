Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов
В государственных медучреждениях не хватает 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов, заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП), внимание на это обратил «Медвестник».
На данный момент вакантными остаются 3 663 ставки акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1 734 врача-неонатолога. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов, заявил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих.
Всего в России работают 1665 акушерских стационаров, где трудоустроены 44 тыс. акушеров-гинекологов, 5,6 тыс. неонатологов и 44,6 тыс. акушерок.
Участники конференции также отметили отсутствие перинатальных центров в шести российских субъектах — Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах.
РБК обратился за комментарием в Минздрав.
В июне Минздрав оценивал нехватку врачей и среднего медицинского персонала в 29 тыс. и 63 тыс. соответственно. В ведомстве указали на востребованность этих специалистов в коммерческих организациях и необходимость мотивировать их оставаться в госучреждениях. Помимо трудовой миграции, дефицит кадров связывали с сокращением «ковидных» выплат.
Росстат зафиксировал сокращение численности населения России по итогам 2023 года на 244 тыс. человек (146,2 млн). В Минтруде объясняли снижение рождаемости неопределенностью на рынке труда и малочисленностью поколения 1990-х и начала 2000-х годов. В Кремле сочли катастрофической для будущего ситуацию с демографией. Президент России Владимир Путин говорил о работе региональных программ по повышению рождаемости во всех субъектах страны и поручал правительству «оказать все необходимое содействие в успешной реализации» этих мер.
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