Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области
Тульская область испытывает кадровый дефицит в сфере здравоохранения. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым в Кремле.
Глава региона в докладе обратил внимание, что область завершила четыре крупных проекта в этой сфере: построены перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и онкологический центр. «Ведем большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед. Не решили пока это на 100%, но тем не менее работу эту будем продолжать», — рассказал Миляев.
«Врачей не хватает все равно», — отметил на это Путин.
Миляев подтвердил: «Не хватает».
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