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Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области

Владимир Путин и Дмитрий Миляев
Владимир Путин и Дмитрий Миляев (Фото: kremlin.ru)

Тульская область испытывает кадровый дефицит в сфере здравоохранения. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым в Кремле.

Глава региона в докладе обратил внимание, что область завершила четыре крупных проекта в этой сфере: построены перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и онкологический центр. «Ведем большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед. Не решили пока это на 100%, но тем не менее работу эту будем продолжать», — рассказал Миляев.

«Врачей не хватает все равно», — отметил на это Путин.

Миляев подтвердил: «Не хватает».

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Он добавил, что с сентября в регионе заработают новые меры. Так, по его словам, хорошо себя зарекомендовало предоставление служебного жилья с возможностью последующего выкупа. Кроме того, проект коттеджного поселка для врачей под Тулой, в который Путин заезжал в начале года, планируется распространить на муниципалитеты

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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