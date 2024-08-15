Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области

Владимир Путин и Дмитрий Миляев (Фото: kremlin.ru)

Тульская область испытывает кадровый дефицит в сфере здравоохранения. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым в Кремле.

Глава региона в докладе обратил внимание, что область завершила четыре крупных проекта в этой сфере: построены перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и онкологический центр. «Ведем большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед. Не решили пока это на 100%, но тем не менее работу эту будем продолжать», — рассказал Миляев.

«Врачей не хватает все равно», — отметил на это Путин.

Миляев подтвердил: «Не хватает».