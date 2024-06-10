Минздрав: в России не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. среднего медперсонала

Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Нехватка медицинских работников среднего звена в российской системе здравоохранения достигает 63 тыс. человек, врачей — 29 тыс. Об этом сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова на международной конференции «ОргЗдрав — 2024. Эффективное управление в здравоохранении».

«Верхнеуровневые методики расчета <...> показывают, что в 2023 году в отрасли недоставало 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медицинских работников», — сказала замминистра (цитата по ТАСС).

Медики среднего звена, отметила она, востребованы коммерческими организациями — фитнес-центрами и СПА-салонами — поэтому возникает дефицит кадров внутри госучреждений. Семенова убеждена, что нужно мотивировать средний медперсонал оставаться в системе здравоохранения.

В ноябре 2023 года в Минздраве сообщили о нехватке около 26,5 тыс. врачей и 58,2 тыс. среднего медперсонала. Основной причиной дефицита, помимо трудовой миграции, в ведомстве тогда назвали сокращение «ковидных» выплат.

Эксперты в разговоре с «РБК Отрасли» подчеркнули, что устранить нехватку кадров в здравоохранении невозможно без пересмотра управленческих подходов и установления справедливой оплаты труда. Последнюю планируют ввести в 2025 году.