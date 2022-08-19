В России впервые с марта выявили более 37 тыс. заразившихся коронавирусом

Лидерами по заболеваемости среди регионов остаются Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Краснодарский край

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За сутки в России выявлено 37 607 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба. В последний раз показатель был выше 14 марта, когда зафиксировали 41 055 случаев.

Лидер по числу заразившихся среди регионов — Москва (8555), причем число новых случаев инфицирования в столице по сравнению с предыдущим днем (9080) сократилось. Далее идут Санкт-Петербург (4127), Московская область (3136), Краснодарский край (1233).

За 24 часа в стране зафиксировано 65 летальных исходов COVID-19, госпитализировано 3349 человек (на 2,3% больше, чем накануне). Из больниц выписались 21 887 пациентов.

18 августа оперштаб сообщил о 35 809 заболевших за сутки. Рост заболеваемости возобновился в России спустя несколько дней после того, как власти в начале июля сняли все антиковидные ограничения.

Уровень коллективного иммунитета в стране снижается: он составил 7,4% при целевом показателе 80%. Портал «Стопкоронавирус.рф» 18 августа приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета, сославшись на необходимость пересмотра модели расчетов в связи с появлением новых вариантов вируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян возобновить ношение масок и повторно вакцинироваться. Подъем заболеваемости он назвал «очередным этапом» пандемии. Роспотребнадзор 13 августа исключил введение коронавирусных ограничений на федеральном уровне и охарактеризовал нынешнюю ситуацию не критической.